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'FETÖ Abdullah Gül'ü sahaya davet ediyor'

AK Parti Burdur Milletvekili Petek "Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor" dedi.

'FETÖ Abdullah Gül'ü sahaya davet ediyor'

AK Parti Burdur Milletvekili Petek "Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:01
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'FETÖ Abdullah Gül'ü sahaya davet ediyor'

Çalışmalarını tamamlayan TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunun başkanlığını da yapan AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Mecliste basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Burdur Milletvekili Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 15 milletvekili transferiyle ilgili görüşmelerin İstanbul'da Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek'in evinde yapıldığının açıklanmasının ardından, konunun perde arkası üzerinde durmak istediğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili detaylı çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalarda elebaşı Gülen'i, Türkiye'de koruyup gözeten, kollayan önemli isimlerden birisinin Kasım Gülek olduğunu gördüklerini belirten Petek, Gülek'in 9 yıl CHP'nin genel sekreterliğini yaptığını anımsattı. Petek, "Yine araştırmalarımızda gördük ki 1966 yıllarından itibaren Gülen'i himaye eden önemli kişilerle içeride ve dışarıda tanıştıran, irtibatlarını sağlayan en önemli kişilerden birisinin Kasım Gülek olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle Gülek, vasiyetinde, 'öldüğümde benim cenaze namazımı Fetullah Gülen kıldırsın' diye vasiyet ediyor ve Kocatepe Camisi'nde cenaze namazını da Gülen kıldırıyor. Bu derece sıkı, yakın bir ilişkidir." ifadesini kullandı.

"Plan büyük"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimine yönelik adaylık tartışmalarına değinen Petek, şöyle devam etti:

"Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor. Diğer taraftan yine FETÖ'nün firari sanıklarından Emre Uslu'nun, sosyal medyada kendi sesiyle paylaşımı var. Orada da 'Türkiye'de değişimin bu defa kansız olarak yapılabilmesi için önemli bir alternatif, fırsat var.' diyor. Neymiş bu fırsat? Hemen arkasından, 'Abdullah Gül, eğer aday olursa, siyasete geçit verirse Gül ile bu amacımıza ulaşabiliriz.' diyor. Bunu söyleyen kim? Türkiye'de 250 insanımızı şehit eden, içinde bulunduğumuz Meclisi bombalayan FETÖ'nün bir militanıdır.

Plan büyük. Milletimize FETÖ'yü kukla olarak kullanan küresel güçler, yeni bir oyunu bu şekilde sahneye koyuyorlar. Mesele sadece demokratik bir yarış değil, Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ı vesayeti altına alamayanların önce darbe girişiminde bulup bunda da muvaffak olamayınca şimdi yeni bir oyun içine girdiklerini aziz milletimizin dikkatine sunmak istiyorum."

"FETÖ'nün oyununa gelme"

Gül'ün, 2007'de eşi başörtülü diye kendisini seçtirmek istemeyenlerin ve 376 garabetini ortaya atanların tahrikleri ile FETÖ'nün teşvikleriyle hareket etmeyeceğini ümit etmek istediğini dile getiren Petek, "Bir eline güneş bir eline ay verilse davasından vazgeçmeme şuurunda olanlardan beklenen budur diye düşünüyorum." dedi.

Abdullah Gül'ün söylentiler karşısında sessiz kalmasını anlamlandıramadığını ve yanlış bulduğunu belirten Petek, "Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül; küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme." diye konuştu.

Bir gazetecinin Gül'ün aday olmayacağı yönünde haberler olduğunu anımsatması üzerine Petek, "Şu saate kadar Sayın Abdullah Gül'den bu açıklama gelmediği için suskunluğun değişik şekilde yorumlanması nedeniyle, 'CHP'nin kayığına binme, FETÖ'nün teşviklerine, tahriklerine kanma, yerini ona göre belirle' diyorum. Bu çağrıyı yapmak benim hakkım." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAbdullah Gül
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