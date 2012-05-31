Farklı projeler geliştirilebilir

İSTANBUL -

, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Salih el Sada ve Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayisi Bakan Yardımcısı Volodymry Makuha ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'nın

tedariğiyle ilgili konuda farklı projeler geliştirilebileceğini belirterek, şöyle dedi:



''Karadeniz'deki bir enerji terminaline boğazlardan geçecek artı yükün bizim tarafımızdan olumlu karşılanmadığını hep beraber biliyoruz. Biz, boğazların yükünü hafifletmek için uğraşıyoruz. Farklı bir yerde enerji terminali kurulup Ukrayna'nın hedeflerine yardımcı olabileceğimizi, doğalgaz tedariğiyle ilgili çalışma yapabileceğimizi, beraber heyetler dahilinde bu çalışmayı yapabileceğimizi ilettik. Görüşmelerimiz devam ediyor.''

Bakan Yıldız, TPAO'nun Kuzey Irak'ta kazandığı ihaleye ilişkin bir soru üzerine, sadece Kuzey Irak ile değil merkezi hükümet ile de yürütülen çalışmalar olduğunu dile getirdi.