Faizi düşürmeden yatırım yapılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi'nde öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diledi.

Firma sahiplerine ve yöneticilere Türkiye'nin büyümesine, hedeflerine doğru ilerlemesine sağladıkları katkıları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Belki biraz tekrar oluyor ama büyüklerimizin geçmişte sözleri var; '180 kere de tekrar etseniz bu kıymetlidir.' Bu konuyu böyle 23 proje 19 firma teşvik belgesi diye ifade edince sıradan bir hadiseymiş gibi görünür. Halbuki işin aslına baktığımızda bu 23 projenin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu yatırımlar ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız." diye konuştu.

İhracatta tarihi bir başarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 15 yılda milli geliri 236 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkararak, ülkeyi üç buçuk kattan fazla büyütmeyi başardıklarını belirtti. 2003-2017 arasında ortalama büyüme oranının yüzde 5,8 düzeyinde gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla ortalamanın üzerine çıktıklarını vurguladı.

Turizmdeki gelişmelerin, istihdamda da beklenilen başarıyı getireceğine değinen Erdoğan, "Türkiye sadece büyümüyor. Aynı zamanda bu büyümeyle ortaya çıkan gelirin, adil bir şekilde dağılmasını da sağlıyor. İhracatımızı yıllık 36 milyar dolardan, mart ayı itibariyle 160 milyara çıkarmış olmamız da tarihi bir başarıya işaret ediyor." dedi.

"Doğu'yu ihmal etmeyin"

Turizmde, darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle meydana gelen gerilemeyi büyük ölçüde telafi ettiklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu'yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır, buraları ihmal etmeyin. Üçlü Zirve'de Sayın Ruhani de ifade etti. Bakın, şurada 15 gün içerisinde 169 bin turist geldi. Bizim o bölgedeki doluluk oranı neredeyse yüzde 90'ın üzerine çıktı." ifadesini kullandı.

"Cari açık sorununu kökten çözme irademizi ortaya koyduk"

Erdoğan, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelebilmek için Türkiye'nin bugünkünün 2 katı daha büyümesi gerektiğini bildirdi.

Büyümenin yatırım, yatırımın da istihdam, üretim, ihracat, teknoloji, hizmet ve refah demek olduğuna işaret eden Erdoğan, "Yeni yatırımlara ihtiyacı olan Türkiye'nin bu süreçte aşması gereken hem teknik hem de psikolojik bir engel var. O da cari açık sorunudur." ifadesini kullandı.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji tasarrufu konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz şimdi S-400'de kalkıyoruz, buradaki hesapta hemen kredi, gayet uygun bir faiz oranıyla bize veriliyor ve biz bununla beraber bu adımı atıyoruz. Yüzde 3 faiz oranıyla biz bu krediyi alıyorsak, ben artık bir yerden icazet mi alacağım? Eğer biz hakikaten başarılı bir tüccarsak, başarılı bir sanayiciysek, başarılı bir siyasetçiysek bunun en uygunu neredense oradan alırız ve yaparız. Şu anda da bu adımı attık ve iyi olacak. Enerji atılımımızı yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi projeleriyle tamamlayarak cari açık sorununu kökten çözme irademizi ortaya koyduğumuza inanıyorum."

"Bugünden tedbirleri almak mecburiyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yüksek teknolojiye dayalı yatırım" denilmesinin çok ciddi sermaye, çok büyük kapasite, etkin araştırma, geliştirme, inovasyon ve bunlarla birlikte ihracat demek olduğunu belirtti.

Bunlar için geçmişte örneği görülmeyen, daha önce hiç düşünülmemiş, uygulanmamış ve sağlanmamış teşviklere ihtiyaç olduğunu aktaran Erdoğan, "Gelecekte cari açık, yüksek faiz, borç prangasından kurtulmak için bugünden bu tedbirleri almak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz." dedi.

Erdoğan, faiz oranlarına yönelik, şu görüşlere yer verdi:

"Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, burada neyi sağlayacaksın? Öncelikle bir defa yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki bu yatırımlar yapılabilsin. Yatırımlar yapıldığı zaman istihdam gelecek, istihdam olduğu zaman üretim olacak, üretim olduğunda ise ihracat olacak, başka türlü bunlar olmaz. "

Teşvik belgeleriyle yatırımcılara sağlanan imkanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek teşvik belgeleriyle yatırımcılara sağlanan imkanların ana başlıklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getirilebiliyor. Bu yatırımların makine ve teçhizatlarıyla inşaat harcamaları için KDV istisnası uygulanabiliyor. Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya on yıla kadar kurumlar vergisi istisnası imkanı sunuluyor. İstihdam maliyetlerini düşürmek için on yıla kadar sigorta pirimi işveren hissesi desteği, 5 yıl bürüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, on yıla kadar gelir vergisi stopajı desteği verilebiliyor.

Finansman konusunda ise on yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, on yıla kadar yatırım kredisi, faiz veya kar payı desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar devlet sermaye katkısı sağlanabiliyor. Yatırımın yapıldığı kamu arazisinin 49 yıl süreyle tahsisi yapılırken istihdam garantisi şartıyla gerekirse bedelsiz devri yoluna da gidilebiliyor."

Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin ihracata 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlayacağını söyleyen Erdoğan, sistemin ithalatı da 12 milyar 312 milyon dolar azaltacağını belirtti.

Erdoğan, sistemden şu ana kadar 23 proje için 19 firmanın yararlanmaya hak kazandığını bildirdi.