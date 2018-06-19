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"F-35'leri mutlaka alacağız"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı Türkiye, kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız." dedi

"F-35'leri mutlaka alacağız"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı Türkiye, kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız." dedi

19 Haziran 2018 Salı 17:10
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"F-35'leri mutlaka alacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin, "Karşılıklı akitlerin, edimlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu süre içinde mutlaka getireceklerdir. Temsilciler Meclisi'nin kararı, Senato'nun kararı, bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur." dedi.

"Biz F-35'leri mutlaka alacağız"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı Türkiye, kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız."

ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD SenatosuF-35F-35 Kararı
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