Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin, "Karşılıklı akitlerin, edimlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu süre içinde mutlaka getireceklerdir. Temsilciler Meclisi'nin kararı, Senato'nun kararı, bizim için bir kıymeti harbiyesi yoktur." dedi.

"Biz F-35'leri mutlaka alacağız"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu "Dayatmalarla Türkiye'nin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sınırlamaya çalışanlara karşı Türkiye, kendi aktif sürecini, politikasını yürütecektir. Biz F-35'leri de mutlaka alacağız."

ifadesini kullandı.