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Evren'den "işkenceyi araştırın" talimatı

Kenan Evren'in, cumhurbaşkanlığı sırasında tutuklu ve hükümlülere yönelik işkence iddialarının araştırılmasını istediği ortaya çıktı.

Evren'den "işkenceyi araştırın" talimatı

Kenan Evren'in, cumhurbaşkanlığı sırasında tutuklu ve hükümlülere yönelik işkence iddialarının araştırılmasını istediği ortaya çıktı.

19 Haziran 2012 Salı 13:09
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Evren'den
Genelkurmay Başkanlığı'nın, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'yı yargılayan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği belgeler arasında, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 14 Ocak 1986 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği ''Cezaevi ve tutukevleri polis merkezi ve karakollarının incelenmesi'' hakkında yazı da bulunuyor. 

Yazıda, cezaevi ve tutukevleri ile polis merkez ve karakollarında işkence yapıldığı, kişilerin fena muameleye tutulduğu, yasaların tanıdığı bazı haklardan yararlandırılmadıkları, bu davranışların idari bir alışkanlık haline geldiğinin ileri sürüldüğü ve bu konunun kamuoyunu meşgul ettiği vurgulanıyor.
Anayasa'nın 17/3 maddesinin ''Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan hassasiyetiyle bağdaşmayan uygulamaya veya cezaya tabi tutulamaz'' hükmünü getirdiği anımsatılan yazıda, konunun GenelKurmay Başkanlığı'nca araştırılmasının uygun görüldüğü belirtiliyor.
Cezaevi ve tutukevleri ile polis merkez ve karakollarının tüm ülkede yaygın olması nedeniyle Ankara'nın pilot il olarak seçildiği ifade edilen yazıda, Ankara'da özellikle Mamak Askeri Cezaevi, Ankara Çoçuk Islahevi, polis sorgulamalarının yapıldığı Birinci Şube Müdürlüğü ile Bahçelievler ve Hasköy karakollarında inceleme yapılması isteniyor.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 05:10
Anahtar Kelimeler:
Evrenden Işkenceyi Araştırın Talimatı
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