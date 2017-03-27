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"Evlatlarımız 'PKK’yı bitireceğiz' diye haykırıyor"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim evlatlarımız, jandarmamız, askerimiz, polisimiz, korucumuz bir şey haykırıyorlar, ‘Biz bu ülkede PKK’yı bitireceğiz." dedi.

"Evlatlarımız 'PKK’yı bitireceğiz' diye haykırıyor"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim evlatlarımız, jandarmamız, askerimiz, polisimiz, korucumuz bir şey haykırıyorlar, ‘Biz bu ülkede PKK’yı bitireceğiz." dedi.

27 Mart 2017 Pazartesi 14:54
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"Evlatlarımız 'PKK’yı bitireceğiz' diye haykırıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Maçka ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, Türkiye’nin çok sıkıntılı ve zor dönemlerden geçtiğini, ülkenin büyümesini ve zenginleşmesini istemeyenlerin bir türlü Türkiye'yi kendi başına bırakmadığını, ayağına sürekli pranga takmaya çalıştığını söyledi.

Terörle büyük bir mücadele yapıldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Dün ve ondan önceki akşam toplam 22 artı 14 artı 3 terörist etkisiz hale getirildi yani 39 terörist. Şu anda hala daha Hakkari’nin İkiyaka Dağları'nda, Tendürek’te, Beslerdereler’de 30'un üzerinde operasyonla birlikte, bizim evlatlarımız, jandarmamız, askerimiz, polisimiz, korucumuz bir şey haykırıyorlar, ‘Biz bu ülkede PKK’yı bitireceğiz ve bir daha bu ülkede bu musibet bizim milletimize, insanımıza maliyet ödetemeyecek.' diyorlar."

Soylu, vatandaşlara "Peki Kılıçdaroğlu bu süreçte ne yapıyor? Kiminle anlaştı, kiminle uzlaştı?” sorularını yöneltti.

"İşlerinin, güçlerinin terör örgütünü takip etmek"

İşlerinin, güçlerinin terör örgütünü takip etmek, etkisiz hale getirmek olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Kandil’i takip ediyoruz, ne söylüyorlar, ne yapıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Eğer evet çıkarsa biz bittik.’ Kandil'in sözcüsü olan siyasi parti her yerde mitingler yapacak 'hayır' diyecek. Kandil oradan 'hayır' diyecek, peki burada bizim evlatlarımız dağ dağ, kırsal kırsal, şehir şehir bu PKKlı teröristleri ve PKK'yı bitirmek için mücadele ederken PKK’nın değirmenine can suyu veriliyor."

"Türkiye ile kimse oyun oynamayacak"

Bazı kişilerin "Tamam da Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak" diye sorduğunu belirten Soylu, “Tam bu işte. Tayyip Erdoğan tecrübesi, bilgisi, güveni, cesareti ile milletle olan iradesiyle ve muhabbetiyle birlikte sistemi kuracak, ondan sonra öyle bir sistem kuracak ki kim gelirse gelsin, gelenin zayıflığı, eksikliği, aksaklığı yüzünden Türkiye ile kimse oyun oynamayacak, top atsan yıkılmaz bir sistem oluşturacak Tayyip Erdoğan, Türkiye ve milli irade ve demokrasi oluşturacak bu sistemi." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluPKK
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