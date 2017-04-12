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Evetin de hayır kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, "Biz evetin de hayır kadar, hayırın da evet kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz. Biz bu demokrasi için hayır diyoruz.” dedi.

Evetin de hayır kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, "Biz evetin de hayır kadar, hayırın da evet kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz. Biz bu demokrasi için hayır diyoruz.” dedi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 16:07
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Evetin de hayır kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz

ARTVİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediye binasın önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan’da Türkiye'nin büyük temelinin atılacağını vurgulayarak, "Türkiye’nin demokrasisini yeniden ayağa kaldırıp, bundan yüz yıl önce kadınlı erkekli bu toprağın bu vatanın evlatlarının verdiği kurtuluş mücadelesinin benzerini 16’sında atacağımız hayır oyları ile hep beraber vereceğiz. Biz 16’sında bu ülkenin demokratik temellerini güçlendirmiş 80 milyonun demokratik cumhuriyete sahip çıktığı yeni bir bayramla 17’sinde o aydınlığa kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Böke, 16 Nisan'da Türkiye’nin hiçbir sorununu çözmeyecek bir sandığın halkın önüne konduğunu savunarak, şunları söyledi:

"(Derdiniz var mı) diye bir sorsam bin ah işiteceğim. Biliyorum çünkü sorunlara 80 milyon ortağız. Bugün işsizlik almış başını yürüyor. Son 7 yılın en yüksek oranına gelmiş. Mutfakta yangın var enflasyon son sekiz yılın en yüksek oranına gelmiş. Türkiye’nin bunca derdi varken karşımıza rejim değişikliği dayatan siyasete ne diyeceğiz? Bunca yangın varken, şiddet ayrıştırma bunca ötekileştirme, bunca düşmanlaştırmaya 80 milyon hayır diyeceğiz. Bugün demokratik hakkını kullanıp hayır diyen milyonlara terörist diyen siyasi dile 'dur' demenin tam vaktidir. Biz evetin de hayır kadar, hayırın da evet kadar demokratik hak olduğunu biliyoruz. Biz bu demokrasi için hayır diyoruz. Bizi ötekileştiren, ayrıştıran, bize baktığında insan değil, inancımızı, cinsiyetimizi yaşımızı, etnik kimliğimizi gören bu kötü siyasete 'dur' deme vakti."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPHayırEvetDemokratik HakBöke
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