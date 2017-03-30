'Evet' verirsek CHP'ye de iyilik yapacağız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhaneliler Derneğince Gölbaşı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gereği çok güçlü olmak zorunluluğu ve sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Ekonominin güçlü olması için demokrasinin de güçlü olması gerektiğine işaret eden Işık, "Güçlü demokrasi Türkiye'nin en önemli gereksinimidir." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız"

Türkiye'nin geleceği için çift başlılığın ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Bakan Fikri Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Çift başlılık olduğu sürece hiçbir kurum yürümez. Bir gemiyi iki kaptan batırır. Bir arabada iki şoför olursa ne olur? Ya duvara çarpar ya da uçuruma yuvarlanır. Bunu neden görmüyorlar 'Hayır' kampanyasını yürütenler? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu, bunu niye görmüyor? Aslında görüyor ama işine gelmiyor. Aslında gördüğünü radyo konuşmasında söyledi. Biz cumhurbaşkanıyla başbakan kavga etmesin diye bu sistemi değiştiriyoruz, bunu biliyor. Adam 7 seçimdir CHP'nin başında, daha yüzde 25'e ulaşamadı. Bu yeni sistemde hükümet kurmak için yüzde 50 gerekiyor. Yüzde 25'i alamayan bir parti, yüzde 50'yi nasıl alacak? Bunu bildiği için halkın kafasını karıştırıp referandumdan 'Hayır' çıkmasını sağlayabilir miyim diye uğraşıyor. Bu uğraşlar nafile. Çünkü biz çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız."

"CHP'ye de iyilik yapacağız"

Bakan Işık, "Halk oylamasında 'Evet' verirsek, sadece ülkemizin önünü açmış olmayacağız. Aslında CHP'ye de iyilik yapacağız. Bu oylamadan 'Evet' çıkarsa Sayın Kılıçdaroğlu'na yol görünecek. CHP'liler, '8 seçimdir kaybediyorsun, seninle iktidar olma şansımız yok.' diyecekler. Daha büyük bir iyilik de CHP'ye. Ne olacak, CHP'nin başına eğer hükümet olmak istiyorlarsa, Gümüşhanelinin de oyunu alacak, Gölbaşılının da oyunu alacak, Türkiye'nin ortalama, milliyetçi, muhafazakar, dindar insanlarının da oyunu alacak birinin gelmesi lazım." ifadesini kullandı.

Halkın bu sistemle hem ülkenin önünü açacağını hem de siyaseti yeniden şekillendireceğini vurgulayan Işık, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu yeni sistem, Türkiye'nin istikrarını sandıkta sağlayacağı, birliğini ve beraberliğini güçlendireceği bir adım olacak. 'Bu adım atılırsa Türkiye bölünürmüş.' Bunları söyleyenlere şaşırıp kalıyorum. Eğer Türkiye bölünecekse bu PKK, 35 senedir Türkiye'yi bölmeye çalışan bu PKK, niye bütün gücüyle 'Hayır'a çalışıyor. Yani bunlar ülkenin bölünmesini istemiyor da AK Parti ve MHP mi istiyor? Bunlar ve bunların uzantıları HDP şu anda var gücüyle 'Hayır' kampanyası yürütüyor."