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'Esnek çalışma' tasarısı TBMM'de

Esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeyi de içeren İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

'Esnek çalışma' tasarısı TBMM'de

Esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeyi de içeren İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

08 Şubat 2016 Pazartesi 11:25
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'Esnek çalışma' tasarısı TBMM'de

 'Esnek çalışma' tasarısı TBMM'de

Esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeyi de içeren İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile özel istihdam bürosunun faaliyet alanı genişletiliyor, geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti bu bürolara veriliyor.

Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek.

Türkiye İş Kurumu'ndan gerekli izni alan özel istihdam bürosu, bir işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devretmesiyle özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek.

Kamuda ve madenlerde geçici işçi çalışamayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında, iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olan yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde geçici işçi çalıştırılamayacak.

Sosyal hizmetlerden yararlanabilecek

Geçici işçiler, çalıştıkları dönemlerde ulaşım, yemek, kantin ve çocuk bakım hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlanabilecek.

"Uzaktan çalışma"

Tasarı, "Çağrı üzerine çalışma" ya da "uzaktan çalışma" da ekliyor. Uzaktan çalışma, "işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi" olarak tanımlanıyor.

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak.

Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi

Başvuru tarihinden önceki iki yıl faaliyet gösteren özel istihdam bürolarına; şartları taşıması halinde geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilecek.

Radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın, elektronik bilgi iletişim araçlarıyla iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamayacak, geçici iş ilişkisi kurulamayacak.

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlara 20 bin lira, tekrarı halinde 40 bin lira, iş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan kişilere de 20 bin lira idari para cezası verilecek.

AA

Son Güncelleme: 08.02.2016 13:10
Anahtar Kelimeler:
Esnek çalışmaönce VatanTBMM
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