﻿﻿'Esnafa yılda 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Esnaf ve sanatkarlara 2002 yılında Halkbank tarafından kullandırılan kredi miktarı, tüm Türkiye geneli için söylüyorum sadece 153 milyon lira. Bugün ne kadar oldu bu tutar biliyor musunuz? Yılda esnafa tam 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz." dedi.

Elvan, Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından Mezitli ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte esnafla bir araya geldi.

Esnafın bir şehrin şehir kimliğinin en önemli bileşeni olduğunu, şehirlerin nabzını tutarak, ekonominin canlı kalmasını sağladığını dile getiren Elvan, Anadolu ahilerinin geleneğinin de yine esnaf aracılığıyla yaşatıldığını söyledi.

Elvan, şunları kaydetti:

"Ahi Evran'ın kurduğu bu teşkilatı modern anlamda sizler ayakta tutuyorsunuz. Ben Mersin'e ilk geldiğim günden itibaren söylediğim bir şey var. Şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte hareket edeceğimi ifade ettim ve bugüne kadar da şehrin tüm paydaşlarıyla bir araya gelip sorunları dinleyip, ortak akıl çerçevesinde hareket etmeye çalıştık. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bir kesimi diğer kesimden ayırt etmedik. Çünkü her bir vatandaşımız bizim için son derece değerlidir. O nedenle şehrimizin ne sorunu varsa o sorunun çözümü yönünde de neler yapmamız gerektiğini yine birlikte konuştuk, tartıştık."

Elvan, Mezitli esnafının sanayi sitesi talebine de değinerek, mevcut sanayi sitesinin şehrin merkezinde kaldığını, daha uygun alanda daha modern bir sanayi sitesinin kazandırılacağını dile getirdi.

Mezitli esnafının 2017 yılında kooperatif aracılığıyla 73 milyon liralık kredi kullandığını bin 300 esnafın bundan yararlandığını vurgulayan Elvan, "Yaptığımız yeni düzenlemeyle esnaf ve sanatkarlarımız iş yeri satın alabilmek için 500 bin lira düşük faizli kredi kullanabileceği gibi 120 ayda ödeme imkanı elde edebilecek. Bugün son derece düşük faizli 500 bin liraya kadar iş yeri satın almak için kredi imkanı veriyoruz." diye konuştu.

"Yılda esnafa tam 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz"

Elvan, esnafı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İktidara geldiğimiz günlerde yani 2002 yılında esnaf ve sanatkarlar fiili olarak yüzde 47 faizle kredi kullanıyordu. Artık 1 yıldan kısa vadeli kredilerde sadece yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise yüzde 5 faizle kredi kullanabiliyorsunuz. Esnaf ve sanatkarlara 2002 yılında Halkbank tarafından kullandırılan kredi miktarı, tüm Türkiye geneli için söylüyorum sadece 153 milyon lira. Bugün ne kadar oldu bu tutar biliyor musunuz? Yılda esnafa tam 22 milyar liralık kredi kullandırıyoruz. Kaç katı olduğunu siz hesaplayın. O dönemde kredi kullanan esnaf sayısı sadece 63 bin 500 idi, bugün bu rakam 450 bine ulaştı. Biz esnaf ile iç içeyiz. Esnafın ayakta kalabilmesi için her türlü gayreti veriyoruz."

AK Parti'nin esnafla bütünleşen bir parti olduğunu kaydeden Elvan, ihtiyaçların giderilmesi konusunda ellerinden gelen neyse yapacaklarını belirtti.

Mersin'deki yatırımlara da değinen Elvan, kentin her ilçesinin bir şantiye konumuna geldiğini, çok sayıda proje ve yatırımların devam ettiğini aktardı.