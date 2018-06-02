Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Karacabey Belediyesine alınan araçların hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan el alan AK Parti'li büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının hizmetlerini artırarak, sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin yeni bir eşikle karşı karşıya olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bir yıl önce 16 Nisan'da yarım asrı aşkın bir zamandır Türkiye'nin ayaklarına adeta pranga olan vesayet sisteminin boyunduruğu altında siyasi iktidarların hizmet yapmakta zorlandığı, millet, ülke adına çıkar odaklı değil, sadece milli ve yerli dış politika ekseninde hizmet etmeye, kararlar almaya kalktığında birilerinin engellemeleriyle karşılaşılan bir sistemi değiştirdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, seçim gününden itibaren Türkiye'nin hızla şaha kalkacağını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sandıkta millet bir taraftan güçlü yürütmenin temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden bu devletin başına cumhurbaşkanı olarak seçecek, diğer tarafta da güçlü bir Meclis adına AK Parti listelerinden müteşekkil kadroları Meclis'te milletvekilliğine taşıyacak ve milli iradesinin temsilini sağlayacak. Güçlü yürütme, güçlü Meclis, güçlü Türkiye. Bolluk, birlik ve bereket için yaparsa AK Parti yapar. Yaptıklarımız, önümüzdeki döneme ilişkin çok umut vadediyor. AK Parti, 16 yıllık dönemde her türlü tuzağa, kirli tezgaha, siyaset mühendisliklerine hatta ülke savunması için kendine emanet edilen tüfeği, silahı, uçağı bu milletin başına bomba olarak boca edenlere karşı güçlü yürümeyi, kalkınmayı, gelişmeyi sağlamış kadrolar, bundan sonraki süreçte istikrarın, güvenin hakim olacağı, siyasi çekişmelerin tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacağı önümüzdeki beş yıllık dönemde Türkiye'yi 3-4 kat daha büyütecektir."

"Eski Türkiye'yi vadedenler, statükocudur, gericidir"

Ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bugün sizler de bizim gibi rakiplerimizi hayretle izliyorsunuz. Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, adeta bir fanusun içinde yaşamış, Türkiye'nin yaşadıklarını, gördüklerini bir tarafa koyarak, gerçekten yaptığı kalkınma hamlelerini görmezden gelerek, geçmiş Türkiye'yi bize vadediyorlar. Yeniden milletimizin oylarıyla değiştirdiğimiz sistemi, eski sistemini icra ettirmek için vaatlerle karşınıza çıkıyorlar. AK Parti, reformist bir partidir, değişimin ve gelişimin öncüsüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kararlı adımlarla Türkiye'nin büyük idealini gerçekleştirmek üzere yol yürüyen bir liderdir. Bugün eski Türkiye'yi vadedenler, statükocudur, gericidir. Türkiye, eski Türkiye'ye dönemez. Macun tüpten çıkmıştır. Türkiye, 'Yelkenler fora' diyerek hak ettiği noktaya taşınmak zorundadır." diye konuştu.

Hakan Çavuşoğlu, eski Türkiye'yi vadedenlerin eskide kaldığını belirterek, "Eğer eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Siz, Türkiye için önümüzdeki dönemde neyi değiştireceksiniz? Türkiye'yi hangi koşullarda geliştireceksiniz? Yapılanların üzerine ne katacaksınız? Millete bunu anlatmanız gerekirken bu vizyonu ortaya koymanız gerekirken gerisini, geçmişte kalanları vadediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Milleti tanımamanın bir ifadesi"

Bir cumhurbaşkanı adayının "Kanal İstanbul'u durduracağım" dediğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar bize yıkım, durağanlık, yerimizde saymayı vadediyor. 'Türkiye'nin ilk yerli otomobili projesini durduracağım' diyor. Öbür taraftan Almanya'daki bir otomobil fabrikasını gezdiği için onunla övünç duyuyor. Onların yaptıklarıyla gurur duyuyor. Türkiye'nin yapacaklarına inancı olmayanların yapabileceği, gurur duyabileceği sadece başkalarının yaptıklarına gıptayla bakmak ve onlarla gurur duymak olur. Bu, zelaletin, zelilliğin, Türkiye'ye olan güvensizliğin, bu milleti tanımamanın bir ifadesidir."

"Yanlış yerdesiniz, sefil durumdasınız"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Burada adını bile zikretmek istemediğim bir siyasi partinin seçim beyannamesinde TİKA'yı kapatmak vadediliyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? FETÖ de TİKA'nın kapatılmasını bizden sürekli istiyor. FETÖ, TİKA'dan rahatsızlık duyuyor. Siz de mi FETÖ ile beraber TİKA'dan rahatsızlık duyuyorsunuz? Biraz olsun FETÖ'nün önünüze koyduğu vaatleri okuyun da öyle milletin karşısına çıkın. Çünkü bunlar, milletin gerçekleriyle bağdaşmayan vaatler. Çünkü bunlar, TİKA'yı tanımıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA'nın masumun gözyaşını sildiğine, yetimin başını okşadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Sizin derdiniz TİKA da değil, Türkiye de değil. Sizin derdiniz, FETÖ'nün sözcülüğünü yapmak, FETÖ'nün programlarına riayet etmek. Başka bir şey değil. İnanın TİKA marifetiyle varlık gösterdiğimiz ülkelerden telefonlar alıyoruz. 'Bu neyin vaadidir? Bu ne demek istiyor? Türkiye bizden elini mi çekecek, sırtını mı dönecek? Bir tek siz vardınız. Ümmetin güvendiği sizdiniz. Niye böyle konuşuluyor? TİKA bunlara ne yaptı?' diye bizlere soruyorlar. Böyle bir mantık, siyasi tasavvur olabilir mi?" diye konuştu.

"Yanlış yerdesiniz, sefil durumdasınız." diyen Çavuşoğlu, TİKA'nın, Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

TİKA'nın, mazlum coğrafyalarda yaşamı ifade ettiğine değinen Çavuşoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunu anlayamazlar. Çünkü bunlar, projedir. Bunlar, FETÖ'nün gerçekleriyle yol yürümeye çalışan, 15 Temmuz'da köşe bucak kaçan, ne olacağını sinsi bir şekilde bekleyenlerdir. Millet, 15 Temmuz'da göğsünü hainlere gererken, koltuğunda kahve yudumlayarak izleyenleri asla unutmayacaktır ve 24 Haziran'da da bunu hesabını soracaktır."