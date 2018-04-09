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Eski Milletvekili Öner için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner (70) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milletvekili Öner için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner (70) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:54
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Eski Milletvekili Öner için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Törene, Öner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı.

Öner'in eşi Saadet Öner, törende kısa bir konuşma yaptı. Okunan duanın ardından Öner'in cenazesi ambulansa konuldu.

Törenin sonunda Öner'in ailesi taziyeleri kabul etti.

Öner'in cenazesi, Kocatepe Cami'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Özgeçmişi

Kayseri'de 10 Temmuz 1948'de doğan Ali Haydar Öner, kaymakamlık görevinin yanı sıra valilik ve belediye başkanlığı yaptı.

CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili seçilen Öner, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluİçişleri Bakanı Süleyman SoyluTBMMSaadet ÖnerAli Haydar Öner
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