Eski milletvekili Canan hakkındaki davanın ilk duruşması görüldü

Eski CHP ve HDP Hakkari Milletvekili Esat Canan hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Canan ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Canan, üzerine isnat edilen "silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçunu kabul etmediğini belirtti.

İddianamede belirtilen suçların çok incitici olduğunu savunan Canan, daha önce ANAVATAN ve CHP, son olarak da HDP'den milletvekilliği yaptığını hatırlattı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki köyünü görmeye gittiğine dair dosyada fotoğrafının bulunduğunu kaydeden Canan, "Bu fotoğrafı kabul etmiyorum. Öcalan'ın köyünü hayatımda hiç görmedim. Fotoğraftaki kişi ben değilim ve bu fotoğrafın incelenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Canan'ın talebini kabul ederek, fotoğrafın sanığa ait olup olmadığının tespiti için kriminal inceleme yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski CHP ve HDP Hakkari Milletvekili Esat Canan hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Hakkari'de mayıs ayında gözaltına alınan Canan, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.