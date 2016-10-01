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Eski İçişleri Bakanı Selçuk vefat etti

Eski İçişleri Bakanlarından Ahmet Kemal Selçuk, Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Eski İçişleri Bakanı Selçuk vefat etti

Eski İçişleri Bakanlarından Ahmet Kemal Selçuk, Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

01 Ekim 2016 Cumartesi 11:51
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Eski İçişleri Bakanı Selçuk vefat etti

 Eski İçişleri Bakanlarından Ahmet Kemal Selçuk, Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eşi Nevin Selçuk ile Kaş ilçesinde tatilde bulunduğu sırada rahatsızlanan Selçuk, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan muayenede Selçuk'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Müdahalenin ardından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine sevk edilen Selçuk, yolda yaşamını yitirdi.

Eşiyle birlikte Kumluca Devlet Hastanesine gelen Nevin Selçuk da rahatsızlık geçirdi. Yüksek tansiyona bağlı şikayeti nedeniyle ilk müdahalesi yapılan Nevin Selçuk, ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eski bakanın cenazesinin de yakınları tarafından Antalya'ya götürüldüğü öğrenildi.

Ahmet Kemal Selçuk kimdir?

1930 yılında İzmir'de doğan Ahmet Kemal Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığının yanı sıra, 1987 yılında seçim öncesi yaklaşık 3,5 ay bağımsız İçişleri Bakanlığı, 1986-1990 yılları arasında ise Başbakanlık Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Daha sonraki yıllarda ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.

AA

Son Güncelleme: 01.10.2016 11:53
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