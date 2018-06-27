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Eski genel başkanlardan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Eski genel başkanlardan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:42
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Eski genel başkanlardan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 81 ilde yapacağı gezilerle ilgili olumlu değerlendirmelerinin bulunduğunu belirterek, "Bir sorun yaratılmayacak, yaşanmayacaktır. Hiç kimse böyle bir beklenti içerisinde olmasın. CHP bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine gidecektir. Tabii ki tartışma yapacağız, çeşitli sorunlarımızı ele alacağız, değerlendireceğiz ama bu bizim bütünlüğümüzü olumsuz etkilemeyecek." dedi.

Karayalçın, beraberindeki eski CHP Genel Başkan Altan Öymen ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Parti genel merkezinde 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Karayalçın ve Öymen bir basın açıklaması yaptı.

Önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, daha sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiklerini, ardından da eski Genel Başkan Deniz Baykal ile görüşeceklerini belirten Murat Karayalçın, ziyaretlerde bir durum değerlendirmesi yaptıklarını, öneriler ortaya koyduklarını ifade etti.

Görüşmelerin çok yararlı geçtiğini aktaran Karayalçın, "Bizim için önemli olan partimizin bir bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine hazırlanmasıdır. Bunu yaparken hiç kuşkusuz yaşamış olduğunuz bu seçimin değerlendirmesinin yapılması, karşı karşıya olduğumuz sorunların ele alınması, onlardan hareketle geliştirilecek önerilerin ortaya konması da söz konusu olabilmeli. Partililer bunu tartışıp, belediye seçimlerine öyle hazırlanmalı." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin CHP'nin bir değeri olarak başarılı bir kampanya yürüttüğünü anlatan Karayalçın, İnce'nin yanında olduklarını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin 81 ilde yapacağı gezilerle ilgili olumlu değerlendirmelerinin bulunduğuna işaret eden Karayalçın, "Bir sorun yaratılmayacak, yaşanmayacaktır. Hiç kimse böyle bir beklenti içerisinde olmasın. CHP bütünlük içinde yerel yönetim seçimlerine gidecektir. Tabii ki tartışma yapacağız, çeşitli sorunlarımızı ele alacağız, değerlendireceğiz ama bu bizim bütünlüğümüzü olumsuz etkilemeyecek." dedi.

Gazetecilerin "CHP'de kurultaya ihtiyaç var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Murat Karayalçın, buna partililerin karar vereceğini bildirdi.

"Seçim barajı kaldırılmalı"

Altan Öymen de seçimin CHP için bir kayıp değil, kazanç olduğunu belirterek, bunu rakamların ortaya koyduğunu, CHP'nin önemli mesafe aldığını vurguladı.

Bu başarı çizgisinin yerel yönetim seçimlerinde de devam edeceğini anlatan Öymen, Türkiye'deki yüzde 10 seçim barajını eleştirdi.

Barajın, seçmenlerin istedikleri partiye oy vermelerini sınırlandırdığına değinen Altan Öymen, bu bilmeceyi çözmeye çalışan vatandaşlar tarafından İYİ Parti'ye ve HDP'ye oy kaymalarının olduğunu, barajın kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Gazetecilerin, "Olağanüstü kurultay konusunda Muharrem İnce'ye bir telkininiz oldu mu?" sorusu üzerine Öymen, "Muharrem İnce'yi tebrik ettik. Aldığı sonuç ve seçim kampanyasını yürütmesi gayet başarılıydı. Gayet iyi bir performans gösterdi." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SHPCHPKemal Kılıçdaroğlu
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