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Esed sonrası senaryoları yapmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ABD'nin iddia ettiği gibi Suriye lideri Beşşar Esed sonrasını değerlendirmediğini söyledi.

Esed sonrası senaryoları yapmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın ABD'nin iddia ettiği gibi Suriye lideri Beşşar Esed sonrasını değerlendirmediğini söyledi.

15 Haziran 2012 Cuma 17:03
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Esed sonrası senaryoları yapmıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için Moskova'ya gelen Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Washington'ın "Moskova'nın Esed sonrası dönem için değerlendirme yaptığı" yönündeki iddialarına ilişkin bir soru üzerine ''Beşşar Esed sonrası Suriye'nin kaderiyle ilgili değerlendirme yaptığımız iddiası doğru değil'' dedi.

Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Lavrov, '''Ne BM Güvenlik Konseyi'nde tek taraflı bir hareket ne de bazı komplo teorilerinde yer alma yoluyla bir rejim değişikliği arayışında değiliz'' diye konuştu.
Lavrov, Rusya'nın önerdiği Suriye konferansının Suriyeli tüm tarafları görüşme yapmak için masaya oturmaya zorlaması gerektiğini ifade ederek, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde 30 Haziran'da düzenlenmesi önerilen konferansın da aynı hedefi gütmesi gerektiğini kaydetti.
Konferansı Suriye'nin geleceğini belirleme yeri olarak kullanma yönündeki tüm girişimlere karşı çıkacaklarını söyleyen Lavrov, ''Bu konferans dış güçlerin Suriye'deki tüm tarafların siyasi süreci başlatmaları için gerekli koşulları yaratması amacını gütmeli, Suriye'nin geleceğinin istikametinin önceden belirleneceği bir toplantı olmamalı'' dedi.
Lavrov ''Rusya Şam'daki mevcut rejimin savunucusu değil. Rejimin savunucusu olması için de herhangi bir siyasi, ekonomik veya başka bir gerekçe de yok'' ifadesini kullandı.
Esed'in hızlı bir şekilde gitmeye zorlamanın Suriye'yi bir iç savaşa iteceğini belirten Lavrov, ''Esed'i bir an önce gitmeye zorlamak, güvenliği ile refahı için hala bu rejime güvenen Suriye toplumunun önemli bir bölümünün arzusuna karşı gelmek demek. Ayrıca Suriye'yi acımasız ve kanlı bir iç savaşın içine itmek anlamına gelecek'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 09:04
Anahtar Kelimeler:
Esed Sonrası Senaryoları Yapmıyoruz
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