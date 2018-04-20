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Erken seçim teklifi Meclis'te

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Erken seçim teklifi Meclis'te

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

20 Nisan 2018 Cuma 14:53
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Erken seçim teklifi Meclis'te

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Grubunun, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan çalışma gündemine ilişkin önerisi, kabul edildi. 

Kabul edilen öneriye göre, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesinin görüşmeleri bugün yapılacak.

Genel Kurul bugün çalışmalarını önergenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar sürdürecek. Önergenin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde ise Genel Kurul 23 Nisan Pazartesi özel birleşiminde konuşmaların bitiminin ardından kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeyecek.

Öte yandan Genel Kurulda MHP, HDP, CHP ve AK Parti Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz aldılar. 

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşananları kınadı ve yaralanan Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Seçimlerin erkene alınmasına değinen Usta, bunun Türkiye'nin önünü açacak bir karar olacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Milletin içinde bulunduğu gerilim halinin inşallah bugün alacağımız kararla 24 Haziran'da son bulacağına inanıyorum." dedi.

AK Parti Grup başkanvekili Mehmet Muş, Fenerbahçe - Beşiktaş futbol maçında yaşananları kabul etmediklerini belirterek, Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Muş, "Gerekli soruşturmalar yapılacaktır. Olayları çıkarmaya çalışanlar ilgili birimler tarafından gerekli çalışmalar yapılarak tespit edilecektir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluErken SeçimErken Seçim TeklifiMHPHDPCHPAK Parti
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