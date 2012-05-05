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Ergün: ''20 yıl 3 ay süren bir intibak mücadelemiz vardı

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, ''20 yıl 3 ay süren bir intibak mücadelemiz vardı. Şükürler olsun, kanununu çıkardık'' dedi.

Ergün: ''20 yıl 3 ay süren bir intibak mücadelemiz vardı

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, ''20 yıl 3 ay süren bir intibak mücadelemiz vardı. Şükürler olsun, kanununu çıkardık'' dedi.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 15:54
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Ergün: ''20 yıl 3 ay süren bir intibak mücadelemiz vardı

MALATYA - Derneğin Malatya Şubesi'nin genel kuruluna katılan Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu anda 10 milyon 50 bin emekli ile sosyal güvencesi bulunan 22 milyona yakın çalışan olduğunu söyledi.

Konut Edindirme Yardımları'nın (KEY) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin sağladığı katkıyla aradan 15 yıl geçtikten sonra ödendiğini hatırlatan Ergün, şunları kaydetti:

''20 yıl 3 ay süren bir intibak mücadelemiz vardı. Şükürler olsun onun kanununu çıkardık. Şu anda Ankara'da en az 200'ün üzerinde insan bu konuda çalışıyor. Bu kanun 2 milyon 748 bin işçi ve 12 bin 70 civarında Bağkur emeklisini ilgilendiriyor. 1 Ocak 2013'te herkesin hak ettiğinin hesabına yatırılmış olmasını umuyoruz. Bize uzatılan dost elin kıymetini biliyoruz. Emeği geçmiş kim varsa, emeklinin hakkını kim ödemişse onlara şükran borçluyuz. Teşekkür ederiz.''

2012'de ocak ayında işçi ve Bağkur emeklisinin yüzde 6,79 zam aldığını vurgulayan Ergün, ''2010'da sayın Başbakanımıza bir çiçek takdim ettik. Sebebi, kanunun üzerinde bize zam verdi. Sayın Başbakanımız bizi iyi anladı. Hükümet iyi anladı. Seyyanen 62 lira zam verdiler. Başbakanımız güzel bir insandır. Bize iyilik yaptı. Biz de Başbakanımıza teşekkür çiçeğimizi getirdik'' dedi.

Bu yıl da işçi ve Bağkur emeklisinin, Başbakan Erdoğan ve hükümetin müdahalesiyle kanunun üzerinde zam aldığına işaret eden Ergün, ''Bize yapılan iyilikleri biliyoruz. İntibak yolumuz da 20 yıl 3 ay süren bir mücadeleydi. Vakti zamanında devrin başbakanları genel kurulumuza geldi. Söz vermesine rağmen yapmadılar. 20 sene 3 ay süren bu mücadele sonunda emeklinin evine toplam 2 milyar 800 milyon lira ek gelir girecek'' diye konuştu.

Eski dönemlerdeki ''hırçın, birbirini kırma, dökme, üzme'' dönemlerinin kapandığını belirten Ergün, şöyle devam etti:

''Meramınızı iyi anlatabilirseniz karşınızda sizi dinleyen, derdinizi çözecek hak sahipleri bulunmaktadır. Ülkeyi yönetenler, bu ülkeye büyük emeklerimiz olduğunu, hizmet ettiğimizi biliyorlar.''

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 07:56
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Ergün: 20 Yıl 3 Ay Süren Bir Intibak Mücadelemiz Vardı
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