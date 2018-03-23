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Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Son iki aydır dış ticaret açığındaki artışın rekor seviyelere erişmesi, AKP iktidarının ekonomik açıdan en kırılgan bir dönemine girdiğine dair güçlü bir sinyal veriyor." dedi.

Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Son iki aydır dış ticaret açığındaki artışın rekor seviyelere erişmesi, AKP iktidarının ekonomik açıdan en kırılgan bir dönemine girdiğine dair güçlü bir sinyal veriyor." dedi.

23 Mart 2018 Cuma 12:18
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Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Ocak 2018'de Türkiye ekonomisi 9 milyar dolarlık ticaret açığı verdi. Son iki aydır dış ticaret açığındaki artışın rekor seviyelere erişmesi, AKP iktidarının ekonomik açıdan en kırılgan bir dönemine girdiğine dair güçlü bir sinyal veriyor." görüşünü savundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti temsilcilerinin birkaç yıldır yaşanan ekonomik durağanlığı, "Türkiye üzerinde oynanan büyük oyun" gibi ifadeler ve asılsız komplo teorileriyle anlatma refleksini geliştirdiğini belirtti.

İktidarın, toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyebilecek bir ekonomik krizi, siyaseten bir şovenizm dalgasına çevirmek için çabaladığını öne süren Erdoğdu, 2018 Ocak ayında 25 milyar dolarlık ihracata karşın, ithalatın 43 milyar dolar olduğuna dikkati çekti. Erdoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP döneminde Türkiye dış ticaret açığında 2005 yılı dışında her yıl ilk 10’da yer aldı. Son 5 yıldır ise 5 ila 6'ncı sırada yer alıyor. İhracat hacmindeki bu tıkanma AKP dönemindeki ithalata bağımlı üretim modelinin en somut göstergelerinden biri. Her ne kadar ‘yerlilik ve millilik’ söylemiyle olguların üstü örtülmeye çalışılsa da AKP iktidarı fiilen Türkiye’de yerli ve milli iktisadi altyapının çöküşünün temellerini hazırladı. Ocak 2018'de Türkiye ekonomisi 9 milyar dolarlık ticaret açığı verdi. Son iki aydır dış ticaret açığındaki artışın rekor seviyelere erişmesi, AKP iktidarının ekonomik açıdan en kırılgan dönemine girdiğine dair güçlü bir sinyal veriyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ErdoğduEkonomiDeğerlendirme
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