Erdoğan'dan telefon diplomasisi

ANKARA





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Erdoğan, son haftalarda yoğunlaştırdığı telefon diplomasisi çerçevesinde liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine bugün de Rutte'yle yaptığı görüşmeyle devam etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye, Erdoğan’ın Rize’den karayoluyla Ayder’e çıkışı sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye ve Mısır’daki son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Erdoğan’ın, Hollandalı mevkiidaşına, Suriye yönetiminin masum halka karşı kimyasal silah kullanmasının, sorunun çözümü için uluslararası toplum tarafından somut adımlar atılması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirttiği öğrenildi. Mısır konusunda ise tüm tarafların katılımıyla ivedilikle demokratik sürecin başlatılması gerektiğine vurgu yapıldığı bildirildi.