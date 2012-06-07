Erdoğan'dan ''komisyon'' önerisine destek

Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"CHP'nin girişimi memnuniyetle karşılandı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ''CHP'nin bu girişimi, bu meseleye katkı sağlamak üzere elini taşın altına sokması Sayın Başbakanımız ve partimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır'' dedi.

Çelik, ''Şu aşamada Meclis'teki iki muhalefet partisini bu yöntemle ilgili olarak ikna etme görevi düşmektedir. Eğer bu mutabakat sağlanırsa; Meclis'teki bütün muhalefet partileri bunun üzerine mutabık olurlarsa, Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız ilk olarak bu komisyonun kurulmasına (Toplumsal Mutabakat Komisyonu) destek vermektedir'' diye konuştu.

"Toplumsal Mutabakat Komisyonu"nun hayata geçmemesi durumunda, CHP ile AK Parti arasında görüşmeye katılan heyetlerden oluşacak bir istişare heyetinin ortak bir çalışma yürütebileceği mesajını veren Çelik, bu önerinin de Başbakan Erdoğan'dan geldiğini kaydetti.

Uludere Önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu da Başbakan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, her iki tarafın da MHP'nin sürece katılması gerekliliğinin altını çizdiğini söyledi.

Loğoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ''Siyasi atmosferi daha da yumuşatmak adına Uludere'ye birlikte gidebilecekleri'' önerisinde bulunduğunu ifade etti.

"Akil İnsanlar Grubu"

CHP'nin önerisinde, TBMM bünyesinde bir ''Toplumsal Mutabakat Komisyonu'' ile sivil alanda TBMM ile bağlantılı ve koordineli şekilde faaliyet gösterecek bir ''Akil İnsanlar Grubu'' oluşturulmasının öngörüldüğü belirtilirken, Komisyonun TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin eşit katılımıyla toplam 8 üyeden oluşması öngörülüyor.

Öneriye göre, bu komisyonun çalışmalarına yardımcı olacak Akil İnsanlar Grubu ise yine siyasi partilerin eşit sayıda önerecekleri toplam 12 üyeden oluşacak. Toplumsal Mutabakat Komisyonu, kendi çalışma kural ve yöntemlerinin yanı sıra Akil İnsanlar Grubu'nun da görev tanımını belirleyecek.