TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, 28 Aralık 2011'in, tarihlerinde kara bir leke olduğunu, Uludere'de 34 vatandaşın öldürüldüğünü söyledi.

Defalarca, ''Bu istihbaratı nereden aldınız?'' diye sorduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Siz istihbaratınızı yabancı bir ülkenin istihbaratına endekslemişseniz, ülkenin güvenliğini de onlara endekslemiş oluyorsunuz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, MİT'in, ''Ben istihbarat vermedim'', Genelkurmay'ın, ''Bize dışardan geldi'' dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben 3-5 aydır Başbakan'a soruyorum, cevabı Genelkurmay Başkanlığı'ndan 3 ay sonra alıyorum. Merak ediyorum, Genelkurmay Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın basın ofisi mi, niye o cevap veriyor? Soruya yanıt verecek olan siyasi otorite, Başbakan'dır. O cevap vermiyor, onun sözcüsü konumunda olan Genelkurmay veriyor. Demokrasilerde böyle bir şey yoktur, herkesin sorumluluğu vardır, önce siyasetçinin sorumluluğudur, çünkü ülkeyi yöneten siyaset kurumudur, diğerleri bürokratlardır. Siyaset kurumu cevap vermeyecek, cevap vermemek için çaba harcayacak, Genelkurmay onun basın sözcüsü gibi 'Ben bunu milli kaynaklardan aldım' diyecek. Ne oldu, tamamının yalan olduğu çıktı meydana.''