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Erdoğan yeni sistemi TRT World yayınında dünyaya anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayını "Seçim Özel" programında, Türkiye'ye ve dünyaya anlatacak.

Erdoğan yeni sistemi TRT World yayınında dünyaya anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayını "Seçim Özel" programında, Türkiye'ye ve dünyaya anlatacak.

22 Haziran 2018 Cuma 13:41
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Erdoğan yeni sistemi TRT World yayınında dünyaya anlatacak

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayını "Seçim Özel" programına katılacak. 

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, sunucu Ayça Aydoğdu'nun yöneteceği "Seçim Özel" programı, TRT World stüdyolarından gerçekleştirilecek.

TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayınlayacağı program, saat 22.50'de başlayacak.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni grafiklerle anlatacak, yeni sistemin uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye sunacağı fırsatları değerlendirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
TRT WorldCumhurbaşkanı ErdoğanYeni Sistem
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