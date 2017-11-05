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Erdoğan sınıf arkadaşının cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıf arkadaşı Güdük'ün cenaze törenine katıldı

Erdoğan sınıf arkadaşının cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıf arkadaşı Güdük'ün cenaze törenine katıldı

05 Kasım 2017 Pazar 18:05
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Erdoğan sınıf arkadaşının cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı Nebi Güdük'ün cenaze törenine katıldı.

Kocaeli'deki Fevziye Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törene, Nebi Güdük'ün (66) çocukları, eşi ve yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu katıldı.

Güdük'ün sınıf arkadaşı olan eski Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Erdoğan, cami avlusunda bulunan Güdük ailesine taziyede bulundu.

Erdoğan, cenaze namazından sonra yaptığı konuşmada, gerek namazı kıldıran eski müftü Serenli, gerekse de Güdük ile aynı dönemde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okuduklarını söyledi.

Güdük'ün, nüktedan, cevval ve sempatik bir arkadaşları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim taksiratını affeyleye, mekanını cennet eyleye. Aynı şekilde Neziha Hanımın da Rabbim taksiratını affeyleye, mekanını cennet eyleye inşallah. Buradaki tezkiyeler de bu noktada istikameti gösteriyor. Bizler kazaya ve kadere inanmış insanlarız. Müslüman olarak bizim, Müslüman olmayanlardan farklı olan yanımız bu. Biz ölümle birlikte malum ölmeyiz. Bizim için ölüm, aslında diriliştir ve geleceğe de ölüm ötesine de böyle bakarız. Tanımı da nedir? 'Ba'su bade'l-mevt' yani yeniden dirilmektir ve de ölümü böyle tanımlayan, ölümü adeta öldüren insanlarız Müslümanlar olarak. Bu anlayışla, bizler gerek Nebi kardeşimizi, gerekse Neziha Hanım kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Rabbim kendi katında inşallah inanıyoruz ki kendilerine de amellerinin katbekat fazlasıyla inşallah muamelede bulunacaktır. Çünkü buradaki tezkiye bunu gösteriyor. Mekanları cennet olsun."

Erdoğan, konuşmasını ailelere baş sağlığı dileyerek tamamladı. Güdük'ün cenazesi yarın Kırşehir'de toprağa verilecek.

Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan daha sonra Kocaeli Valiliği'ne gitti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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