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Erdoğan-Mikati görüşmesi

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Erdoğan-Mikati görüşmesi

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

01 Haziran 2012 Cuma 09:40
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Erdoğan-Mikati görüşmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulundukları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusundaki iradelerini teyit ettikleri bildirildi.
Erdoğan-Mikati görüşmesinin ardından yapılan ortak yazılı basın açıklamasına göre Mikati, Başbakan Erdoğan'ın davetine icabetle, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Mikati, bu ziyaret sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulundular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusundaki iradelerini teyit ettiler.
Başbakan Erdoğan, Lübnan'ın bağımsızlığı, egemenliği ve siyasi istikrarına Türkiye'nin atfettiği önemi özellikle vurgulayarak, Lübnan'da ulusal barış ve istikrarın korunması hususunda bütün tarafların sergilediği sorumlu yaklaşımın Türkiye tarafından desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.
Her iki başbakan, Suriye'de rehin alınan 11 Lübnan vatandaşının durumunu da ele aldı.
Başbakan Erdoğan, halen Suriye'de olduğu belirtilen söz konusu Lübnan vatandaşlarının kurtarılmasına yardımcı olmak için Türkiye'nin yoğun çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
Lübnan Başbakanı Mikati de bu konunun arz ettiği aciliyeti ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda devam etmekte olan memnuniyet verici çabalarının sürdürülmesini talep etti.


AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:48
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanLübnanMikati
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