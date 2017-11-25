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Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü

25 Kasım 2017 Cumartesi 22:00
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Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de bulunduğu esnada yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Macron'a, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti. 

Erdoğan, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığına dikkati çekti. 

Görüşmede, Türkiye ve Fransa arasında ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında ilişkileri güçlendirmenin önemi üzerinde de duruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurBaşkanFransaTürkiyeEmmanuelMacronBalıkesirTelefon
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