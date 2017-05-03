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"Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olması normal bir sürecin tamamlanmasıdır"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmasının normal bir sürecin tamamlanması olduğunu söyledi.

"Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olması normal bir sürecin tamamlanmasıdır"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmasının normal bir sürecin tamamlanması olduğunu söyledi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:22
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"Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olması normal bir sürecin tamamlanmasıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBPGenel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmasının normal bir sürecin tamamlanması olduğunu belirterek, "Bu zorunlu bir şey mi? Değil. Bu ihtiyari bir şey. Dolayısıyla da istenirse olunabilir, istenmezse olunmaz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkilerden yana olduklarını ancak Avrupa Birliği'ne girme çabasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri bitirmeye yönelik adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Destici, "Artık Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin medenice bitirilmesi gerekiyor. Zaten bir nişanlılık dönemindeydik, yüzükler takıldı ama bir türlü nikah gerçekleşmedi. Bu nikahın artık gerçekleşmeyeceği çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. O zaman medenice bu nişanı sonlandırıp ayrılmanın, her iki taraf içinde büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. İlişkilerin bu şekilde sürmesi her iki tarafın da hırpalanmasına sebep oluyor ve sürekli bir kavga, didişme, atışma hali artık bu sürecin her iki tarafa da büyük zarar verdiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerde, geçmişte yapılan yanlış politikaların bedellerinin ödendiğini dile getiren Destici, ABD ve Rusya'nın PKK'ya, PYD'ye ve YPG'ye açık ve net bir desteği olduğunun altını çizdi. Destici, "Türkiye bu sürece sessiz kalamaz. Türkiye bu süreci seyredemez. Ne pahasına olursa olsun Türkiye bu oyunu bozmak zorundadır. Ne Suriye'nin kuzeyinde ne de Irak'ın kuzeyinde bir PKK, PYD, YPG yapılanmasına asla müsaade etmemelidir. Eğer tekrar bir Çanakkale Savaşı vermemiz gerekiyorsa, eğer tekrar yüz binlerce şehit vererek vatanımızı korumamız gerekiyorsa bir Çanakkale zaferi daha kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

HSK seçimleri

Destici, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmasının doğal bir süreç olduğunu belirterek, "Bu zaten normal bir sürecin, prosedürün tamamlanması. Çünkü sistemin adı zaten partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu zorunlu bir şey mi? Değil. Bu ihtiyari bir şey. Dolayısıyla da istenirse olunabilir, istenmezse olunmaz. Partisine dönen ve üye olan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk başta şahsı ve ailesi için, AK Parti camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleri için başvuruların tamamlandığına da değinen BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle HSK seçimleri için kamuoyunda tarafsızlığı tartışma konusu asla yapılamayacak kişilerin bu üyeliklere seçilmesini bekliyor ve arzu ediyoruz. Tartışmalı isimlerden mutlaka kaçınılması lazım. Her hakimimiz, savcımız, yargıcımız, belli bir nitelikte, ehliyette ve liyakattadır ama yine burada en üstte olanlar tercih edilmelidir ki bir tartışma konusu yapılmasın."

Olağanüstü Hal'in bundan sonra uzatılmaması, kanunların da meclis yoluyla çıkarılması gerektiğini kaydeden Mustafa Destici, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" ve "Türkçülük Günü"nü de kutladı.

AA

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Büyük Birlik PartisiBBPMustafa DesticiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK PartiAK Partiye üyeHSK SeçimleriErdoğanın AK Partiye üye Olması
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