Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.
AA
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.
AA