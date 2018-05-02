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Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:28
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Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BahçeliÖnce Vatan GazetesiYıldırım
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