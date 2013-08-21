Erdoğan emekli olacak komutanları kabul edecek

Başbakan Erdoğan, 30 Ağustos itibariyle emekliye ayrılan kara, hava, deniz kuvvetleri komutanları ile jandarma genel komutanı kabul edecek.

ANKARA



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos itibariyle emekliye ayrılan kara, hava, deniz kuvvetleri komutanları ile jandarma genel komutanı kabul edecek.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul saat 10.30'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşecek.



30 Ağustos 2013 itibariyle emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Birgel ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun, Başbakan Erdoğan'a veda ziyaretinde bulunacakları öğrenildi.





AA