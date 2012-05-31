Erdoğan ekrana çıkmasın

ADANA - CHP Genel Başkanı

, ''Medya eğer televizyonlara,

konuştuğu zaman çıkarmasa sorun kendiliğinden çözülmüş olur'' dedi.



Mersin'deki programının ardından Ankara'ya gitmek üzere Adana Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Sayın Başbakan neredeyse ayın 15 günü televizyon ekranlarında ya da toplantılarda, gençlik veya kadın kolları toplantısında ve her gün televizyonlarda bu toplantılar belirli saatlerde canlı veriliyor. Bu bir kaygı mıdır? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, ''Onun yanıtını medyanın vermesi lazım. Medya eğer televizyonlara Başbakan konuştuğu zaman çıkarmasa sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Ama medya Sayın Başbakanı televizyona çıkarmadığında başına ne geleceğini çok iyi biliyor. En son Yeni Şafak'taki bir arkadaşın Sayın Başbakanı eleştirdi diye görevine son verilmesini gerçekten esefle karşılıyoruz. Doğru bir uygulama değil, doğru bir hareket değil. Bir ülkede gazeteci Sayın Başbakanı eleştirmeyecek mi? Eleştirebilir. Bizi de eleştirebilir. Ama birisi eleştirdi diye onun ekmeğine el koymak, onun görevine son vermek, gazeteden atmak... Bu demektir ki Türkiye'de demokrasi yok. Bizim anladığımız anlamda çağdaş, batı standartlarına uygun bir demokrasi yok'' diye konuştu.