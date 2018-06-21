Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.
AA
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.
AA