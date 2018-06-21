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"Erdoğan cumhurbaşkanı olacak"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.

"Erdoğan cumhurbaşkanı olacak"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:01
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"Erdoğan cumhurbaşkanı olacak"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağYozgat
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