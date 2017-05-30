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Erdoğan, bin 44 gün sonra AK Parti Grubu'na seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri ile karşılandığı AK Parti TBMM Grubu'nda, bin 44 gün sonra milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, bin 44 gün sonra AK Parti Grubu'na seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri ile karşılandığı AK Parti TBMM Grubu'nda, bin 44 gün sonra milletvekillerine hitap etti.

30 Mayıs 2017 Salı 14:47
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Erdoğan, bin 44 gün sonra AK Parti Grubu'na seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri ile karşılandığı AK Parti TBMM Grubu'nda, bin 44 gün sonra milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantı Salonu'na, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişi sırasında partililerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı.

Başbakan Yıldırım salona girdikten sonra Divan'a geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise milletvekili sıralarına oturdu. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın solunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sağında ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yer aldı.

Diğer AK Parti Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş, İlknur İnceöz, Mehmet Muş ve Naci Bostancı ise Divan'da oturdu.

"Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısı söylendi

Recep Tayyip Erdoğan oturduğu sırada, yanına yaklaşan bir çocuk elini öptü.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, toplantıya katılan parti teşkilatlarının isimlerini okudu.

AK Parti TBMM Grubu'nda en kalabalık ve yoğun günlerinden birinin yaşanması nedeniyle, bazı milletvekilleri oturacak yer bulamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmak üzere kendisini davet etmesinin ardından, kürsüye çıktı, Divan'da bulunanlarla tokalaştı ve izleyicileri Rabia işaretiyle selamladı.

Salonu dolduran partililer, konuşması sırasında sık sık Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Bir grup partili, "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" şarkısını seslendirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mecliste bulunduğu süre boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı, Meclis güvenlik görevlilerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı korumaları da görev yaptı.

Erdoğan'ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve AK Parti milletvekilleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mecliste bulunduğu süre boyunca helikopterler, TBMM'nin üzerinde uçtu.

Resmi törenle karşılanmadı

Recep Tayyip Erdoğan, Meclise gelişinde resmi törenle karşılanmadı.

Erdoğan'ın Meclise gelişi sırasında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclisten ayrılmasının ardından da tekrar Türk bayrağının göndere çekim işlemi gerçekleştirildi.

Meclise geldikten sonra yaklaşık yarım saat TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında kalan Erdoğan, beraberinde Kahraman ve Yıldırım ile Meclis Şeref Holü'ne, oradan da AK Parti Grubu'na geçti.

İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Grup Toplantı Salonu'nun girişine kadar eşlik etti.

Kahraman ve Yıldırım karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısına katılmasının ardından TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve partililer tarafından uğurlandı.

Partililer ve Meclis çalışanları grup toplantısından çıkarak, arabasına binene kadar geçen sürede Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Bazı partililer, dışarıda "Reis" diye slogan attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAK PartiRecep Tayyip ErdoğanAK Parti TBMM Grubu
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