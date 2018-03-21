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Erdoğan, AK Parti'li 45 milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir araya geldi.

Erdoğan, AK Parti'li 45 milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir araya geldi.

21 Mart 2018 Çarşamba 12:27
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Erdoğan, AK Parti'li 45 milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kahvaltılı toplantı saat 11.30'da başladı.

Toplantıda Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ'dan AK Parti'li 45 milletvekilli hazır bulundu.

Adana'dan AB Bakanı ve Başmüzareci Ömer Çelik, Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet Ünüvar, Talip Küçükcan, Tamer Dağlı, Aydın'dan Abdurrahman Öz, Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Bolu'dan Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bursa'dan Bennur Karaburun, Cemalettin Kani Torun, Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Mehmet Müezzinoğlu, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Zekeriya Birkan toplantıya katıldı.

Toplantıda Gaziantep'ten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Canan Candemir Çelik, Abdullah Nejat Koçer, Şamil Tayyar, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Gümüşhane'den Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Hatay'dan ise Adem Yeşildal, Fevzi Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk ve Orhan Karasayar hazır bulundu.

Isparta'dan Said Yüce ve Süreyya Sadi Bilgiç, Karaman'dan Recep Şeker, Kırşehir'den Salih Çetinkaya, Nevşehir'den Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Rize'den Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Karal, Hikmet Ayar, Sinop'tan Nazım Maviş ve Tekirdağ'dan da Ayşe Doğan toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekillerinden bölgelerinin taleplerini dinlediği ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıların 7 defa yapılması planlandı.

Bugün 6'ncısı düzenlenen toplantıların, ilk 4'ü Ankara'da, 5'incisi İstanbul'da gerçekleşmişti. Toplantı serisi, 7'nci görüşmeyle sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAK PartiRecep Tayyip Erdoğan
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