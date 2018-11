Erdoğan 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında partisinin 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar girdikleri 14 seçim ve halk oylamasında tercihlerini AK Parti'den yana kullanan vatandaşlara şükranlarını sunarak, sandıktan kendisine çıkan her bir oyu, namusu bilerek sahiplenen ve hakkını vermek için gece gündüz çalışan milletvekillerine, belediye başkanlarına, belediye meclis ve il genel meclisi üyelerine, sandık müşahitlerine, mahalle teşkilatlarına teşekkür etti.

Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür eden Erdoğan, "Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en büyük dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı, buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhur İttifakı'ndan aldığı güçle çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle, 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı' karşısında, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Zira bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan, milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırıp, Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda Ana Muhalefet Partisi bu tür bir oluşumla, Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim, o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir."

Onun için gece gündüz demeden çok çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ana kademe, kadın kollarımız, gençler... Kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi, bizler için çok anlamlı olacak çok farklı olacak." dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın menzilinin ifadesidir. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Buradan bir kez daha Sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize, bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

"Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay sunacağız"

Bu isimleri paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde millete nasıl bir Mahalli İdareler Yönetimi vizyonu sunacaklarına dair kısa bir bilgi vermek istediğini kaydeden Erdoğan, "Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim. AK Parti olarak mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. Gerçekten de AK Parti seçimde kazandığı toplam belediyelerin yüzde 55'ine karşılık gelen bin 750 belediye başkanlığı ile alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı." dedi.

Erdoğan, yılların ihmali ile boğulma noktasına gelen pek çok şehrin AK Parti belediyeciliği ile yepyeni bir çehreye kavuştuğunu vurgulayarak, "Ardından 2009 seçimlerine marka şehirler sloganı ile girdik. Bu seçimde toplam belediye başkanlıklarının tam yarısına denk gelen bin 442 belediye başkanlığında milletimizi AK Parti'ye teveccüh gösterdi. Biz de bu desteğe karışılık milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz koşturduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdiğini aktaran Erdoğan, "Hatırlarsanız önce Gezi olaylarıyla, ardından FETÖ ihanet çetesinin emniyet, yargı darbe girişimiyle sarsılan ülkemiz 2014 mahalli seçimlerini milli iradeye sahip çıkma vasıtası olarak gördü. AK Parti olarak bu seçimlere 'daima millet, daima hizmet' sloganı ile girdik ve toplam belediyelerin yüzde 59'una denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece Mahalli İdareler seçiminde en büyük başarımızı da 2014'te elde etmiş olduk." şeklinde konuştu.

Erdoğan, şimdi yeni bir seçime girildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile daha üst bir noktaya taşıyacak olmamızdır. Ecdadımız 'Şerefül mekan bil mekin' yani 'bir şehri aziz kılan o şehrin sakinleridir' diyor. Esasen biz millet olarak şehircilik konusunda köklü bir müktesebata ve geleneğe sahibiz. Şairlere ilham olmuş, masallara mekan olmuş şehirlerimiz bulunuyor. Her biri birer açık hava müzesi zenginliğindeki şehirlerimiz her şeye rağmen ayaktadır. Ülkemizin son bir asrında yaşadığı sıkıntılar, insanlarımız gibi şehirlerimizi de yormuş yıpratmış, karakterinde derin yaralar açmıştır. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren AK Parti olarak hem hükümette, hem mahalli idarelerde işte bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin artık kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Bakınız, bizim bu konudaki formülümüz gayet basittir. Biz, milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk."

"Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir"

Her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttüklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep söylediğim gibi seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. Bunu sağladığımızda sandığın sadece bir formaliteden ibaret kalacağını biliyorduk. Nitekim sadece seçimden seçime milleti hatırlayan, sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler sürekli başarısızlığa uğradı. Günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019'un martı için başarı formülümüz aynıdır. Şunu unutmayın AK Parti'nin her bir teşkilat mensubu, her bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her ilçemizde, her mahallemizde, her köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatandaş, kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecektir. Buna var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat ediniz, gençler, 'başlayacaktır' demiyorum 'sürdürecektir' diyorum. Çünkü biz bu gönül kazanma çabasını hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Kendi seçmenimizle muhabbetimizi koyulaştıracağız. Bize sempati ile bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatacak ve eninde sonunda inşallah onların da gönlünü kazanacağız." dedi.

Bunun için AK Parti'nin her seçimde oy hedefinin mümkünse yüzde 100'ün desteğini almak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller, açıklanan sıraya göre şöyle:

1- Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç

2- Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

3- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

4- Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar

5- Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

6- Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

7- Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin

8- Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak

9- Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay

10 - Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin

11- Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt

12- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

13- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan

14- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila

15- Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü

16- Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerefoğulları

17- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

18- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

19- Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

20- Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

21- Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim

22- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör

23- Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal

24- Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

25- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç

26- Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

27- Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş

28- Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

29- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın

30- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan

31- Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı

32- Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir

33- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler

34- Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

35- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir

36- Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü

37- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

38- Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka

39- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan

40- Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak.