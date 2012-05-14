Erbakan: 3 generali tutuklamakla olmaz

Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Fatih Erbakan, ''28 Şubat'la hesaplaşma, o dönemdeki 3 generali tutuklamakla olmaz'' dedi.

Erbakan, patisinin Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen ''28 Şubat ve Erbakan'' konulu konferansa katıldı. İl merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Fatih Erbakan, 28 Şubat ile asıl hesaplaşmanın Milli Görüş'ü yeniden iktidara getirmek ve D-8 projesini yeniden hayata geçirmekle yapılabileceğini savundu.

Babası Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat döneminde, Milli Güvenlik Kurulu'nda asker kanadından getirilen tekliflerin altına imza atmadığını bildiren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

''Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'ne gönderilen belge elimize geçti. Bu belgedeki maddelerle 28 Şubat'ta Erbakan hocanın önüne imzalanması için getirilen maddeler aynı. Bu toplantıda onlar tam 5,5 saat konuştuktan sonra Erbakan hoca, milleti adına tek başına orada ter döktü. Onlara, 'Bu maddelerin hepsi insan hakları ve hürriyetlere aykırıdır. Siz, anayasanın laiklik maddesini uygulayacağız diye anayasanın bir diğer maddesini çiğneyemezsiniz' diyerek saldırıları püskürttü, topu taca attı ve teklifleri asla imzalamadı.''

Fatih Erbakan, o dönemde babasının önüne konan teklifleri imzalaması durumunda Refah-Yol Hükümeti'nin düşürülmeyeceği görüşünü savunarak, ''Eğer Erbakan hoca, bu maddeleri imzalasaydı, Refah Partisi kapatılmayacak, siyasetten men edilmeyecek, hapis cezası verilmeyecekti'' diye konuştu.

Erbakan, 28 Şubat'la hesaplaşmanın Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı durmakla yapılacağını öne sürerek, ''28 Şubat'la hesaplaşma o dönemdeki 3 generali tutuklamakla olmaz. 28 Şubat'ın asıl hedefleri halen devam ederken, 3 piyonu tutuklamakla hesaplaşma olmaz. 28 Şubat'la böyle hesaplaşılmaz. 28 Şubat'la asıl hesaplaşma, D-8 Projesi'ni canladırmak ve İslam Birliği Projesi'ni yürütmekle olur. 28 Şubat'la asıl hesaplaşma, Kıbrıs davasından taviz vermemekle olur'' dedi.



