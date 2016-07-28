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'En büyük zararı İslami değerlere verdiler'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "FETÖ cemaat adı altında en büyük zararı İslami değerlere verdi. Bunların yaptıklarından bütün İslami kesim zarar gördü." dedi.

'En büyük zararı İslami değerlere verdiler'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "FETÖ cemaat adı altında en büyük zararı İslami değerlere verdi. Bunların yaptıklarından bütün İslami kesim zarar gördü." dedi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 13:07
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'En büyük zararı İslami değerlere verdiler'

 Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir felaketle karşı karşıya bırakılmak istendiğini ancak bugüne kadar darbeler nedeniyle ağır bedeller ödeyen halkın, bu sefer cuntaya karşı göğsünü siper ettiğini söyledi. 

Darbe girişiminin başarısız olmasında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumla kurduğu diyaloğun önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı, Hükümet ve bütün siyasi partilerin darbe girişimine karşı sert çıkışları, basında da destekçi bulanmaması ve her şeyden önce halkın dirayeti bugünü beraberinde getirmiştir." diye konuştu.

Darbe girişiminin başarılı olması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanacağını belirten Yapıcıoğlu, etkileri uzun yıllar devam edecek bu durumun Türkiye'yi ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda çökerteceğini vurguladı.

FETÖ mensuplarının sızdığı kamu kurumlarında neden olduğu tahribata dikkati çeken Yapıcıoğlu, "Darbeyi yapmaya çalışan güruhun, siyasi partilere yanaşarak elde ettiği makamlarla yaptıkları usulsüzlükler, darbeden sonra neler yapabileceklerinin göstergesiydi. Darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye'ye felaket yaşatacaklardı." değerlendirmesini yaptı. 

Yapıcıoğlu,  "Bunlar cemaat adı altında en büyük zararı İslami değerlere verdi. Bunların yaptıklarından bütün İslami kesim zarar gördü. Bugüne kadar onların şerrinden emin olmak için susanlar, onları Allah'a şikayet etti ve 40 yılda biriktirdiklerini 40 günde kaybettiler. Böylece Allah'ın dinini menfaati için kullananlar, bu dünyada da rezil oldu." dedi. 

"FETÖ'cü memurların geçmişte yaptıkları incelenmeli"

FETÖ'nün kamu kurumlarına kendi mensuplarını yerleştirmek için her türlü kanunsuz yola başvurduğunu hatırlatan Yapıcıoğlu, örgütün kendisinden olmayan yöneticilere karşı da kumpas kurduğunu, bu nedenle FETÖ üyesi memurların bugüne kadar yaptıkları adli ve idari işlemlerin yeniden incelenmesi gerektiğini ifade etti. 

Yapıcıoğlu, darbe girişimine karşı halkın anında gösterdiği tepkinin takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların tanklara "dur" demesiyle Türkiye'de yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. Yapıcıoğlu, "Allah bu millete lütfetti, merhamet etti ve darbe akim kaldı. Bu uğurda 250 vatandaşımız şehit oldu. Allah'ın dinini menfaati için kullananlar da rezil oldu. Bu gelişmelerden sonra halk onların kirli yüzünü bir kez daha gördü." dedi.


AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 13:08
Anahtar Kelimeler:
Hür Dava PartisiHüda ParZekeriya YapıcıoğluFETÖ
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