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"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"

TBMM Başkanı Kahraman, "Ülkemizi gelecekte güven içinde yaşayacağımız güçlü devlet olarak yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu konuda en büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir." dedi.

"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"

TBMM Başkanı Kahraman, "Ülkemizi gelecekte güven içinde yaşayacağımız güçlü devlet olarak yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu konuda en büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir." dedi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:16
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"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman"Ülkemizi gelecekte güven içinde yaşayacağımız güçlü devlet olarak yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu konuda en büyük teminatımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan ihanet çetesinin karşısında göğsünü siper eden necip milletimizdir." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların yakın çevreden başlamak üzere insanın sevdikleriyle yakınlaşmasına vesile olan mübarek günlerden olduğunu belirtti.

Müslümanların ortak değeri olan özünde paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri barındıran Kurban Bayramı'nı idrak etmiş olmanın en büyük mutluluklardan olduğunu ifade eden Kahraman, "Milletimiz, şanlı geçmişinden aldığı ilham ile gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlum milletlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret etmektedir. Kurban ibadeti, bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda teşvik edici bir nitelik taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Emperyalistlerin istilasına maruz kalan Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde meydana gelen olayların, milli ruh ve şuur içinde birlikte olmayanların devletinin yıkılacağını, insanlarının inançlarını yaşayamayacağını açıkça gösterdiğini vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, gelecekte güven içinde yaşayacağımız güçlü devlet olarak yaşatmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu konuda en büyük teminatımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan ihanet çetesinin karşısında göğsünü siper eden necip milletimizdir. Temennim manevi ve milli dayanışma duygusuyla, gönül birliği içinde yaşadığımız ülkemizde barış ve kardeşliğimizin ebedi olmasıdır. Allah'ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak niyetiyle kesilen kurbanların kabul olmasını niyaz ediyorum. Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki kardeşlerimizin ve tüm Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemiz ve yakın çevremizden başlamak üzere dünyanın her yerinde adaletin, barış ve huzurun hakim kılınmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı İsmail KahramanGüçlü Devletİsmail Kahraman
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