Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106542
ALTIN
143.907
DOLAR
3.5317
STERLİN
4.6673
EURO
4.1757
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Flaş Haber
Kanatsız Kuş Gizem
Kapat

'En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz. Bu meselenin de İslam ülkelerine, hem vatandaşlara hem de özellikle hükümetlere bir işaret olduğu kanaatini taşıyoruz." dedi.

'En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz. Bu meselenin de İslam ülkelerine, hem vatandaşlara hem de özellikle hükümetlere bir işaret olduğu kanaatini taşıyoruz." dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:35
0 Okunma
'En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısına ilişkin "En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yenikapı'da hafta sonu düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'nin, son dönemde gerçekleştirilen en coşkulu miting olduğunu belirterek, "Tarih boyunca her zaman zulmün karşısında, mazlumun yanında yer almış olan aziz milletimiz bir kez daha FilistinMescid-i Aksa konusunda kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiş oldu." ifadesini kullandı.

Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'nin çağrısı üzerine İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi'nin İstanbul'da olağanüstü toplanmasını değerlendiren Karamollaoğlu, "En azından bir araya gelmelerini bile olumlu somut bir adım olarak görüyoruz. Bu meselenin de İslam ülkelerine, hem vatandaşlara hem de özellikle hükümetlere bir işaret olduğu kanaatini taşıyoruz. Şimdi görev sırası onlarda." diye konuştu.

İstanbul’daki toplantıyı önemsediklerini dile getiren Karamollaoğlu, beyanatların kafi gelmediğine, İsrail'i yüzlerce kez kınayan Birleşmiş Milletlerin, İsrail aleyhine tek bir raporu onaylanmadığına dikkat çekti.

"İİT'yi daha ciddi adımlar atmaya davet ediyorum"

Büyük Kudüs Mitingi'ne destek veren sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Karamollaoğlu, CHP ve AK Parti milletvekillerinin mitinge katıldığını hatırlattı.

Karamollaoğlu, mitingin, İsrail’den Amerika'ya, İngiltere'den Polonya'ya, Hindistan’dan Japonya'ya, Malezya'dan Endonezya'ya kadar birçok ülkede, yüzlerce farklı medya organında gündeme getirildiğini anlattı.

İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısı sonrasında dün yapılan açıklamaları olumlu bulmakla beraber yeterli görmediklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı daha ciddi adımlar atarak, daha ciddi mesajlar vererek, yeri geldiğinde yaptırımlara başvurarak bir şeyler yapmak mecburiyetinde. En azından diplomatik münasebetler... İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden, Gazze'de ve Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'da yaptığı zulümlerden vazgeçmeden biz de büyükelçimizi geri çekme kararını verebilmeliyiz. Ticari münasebetlerimizi belli bir süre için durdurabilmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatını bu konuda daha ciddi adımlar atmaya davet ediyorum. Bu davet ne yazık ki bugüne kadar yerine tam olarak getirilmiş gibi görünmüyor."

"Bunun bir siyasi mesele haline getirilmesine şaşıyorum"

Müftülere nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısını değerlendiren Karamollaoğlu, "Bu konularda hakikaten şaşırıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu nevi adımlar problem olmaz artık. Gerek demokrasi gerek laiklik anlayışımızda gerek sosyal adalette biraz daha geniş düşünmek mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Sinagoglar ve kiliselerde nikah kıyıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, müftülerin de nikah kıyabileceğine işaret etti.

Bu konularda hayrete düştüğünü aktaran Karamollaoğlu, "Bunun bir siyasi mesele haline getirilmesine şaşıyorum. Milletimizin o kadar çok derdi var ki bırakın bunları bir tarafa. Biz dertlerimizle ilgilenelim." dedi.

TÜİK verilerine göre boşanma oranlarında yaşanan artışa işaret eden Karamollaoğlu, son 10 yılda 1 milyon 151 bin ailenin yıkıldığını bildirdi.

Karamollaoğlu, nikahı kimin kıyacağıyla ilgili değil aile yapısının nasıl korunacağıyla ilgili çalışmalara önem verilmesi önerisinde bulundu.

Merve Kavakçı'nın büyükelçi olarak atanması

Merve Kavakçı'nın, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin Karamollaoğlu, "Merve hanıma geçmişte yapılan haksızlık dolayısıyla bugünkü hükümetin bir büyükelçilik jesti yapmasını olumlu buldum." diye konuştu.

Kavakçı'nın, böyle bir görevin üstesinden gelecek vasıflara sahip olduğunu belirten Karamollaoğlu, Malezya'ya gitmesinin isabetli olduğunu bildirdi. Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merve Hanım'dan önceki büyükelçi de bir hanımdı. Performanslarını ölçmek isteyenler ikisini de takip etsinler, ona göre bir karar versinler. Bunu birbirleriyle yarışma anlamında söylemiyorum ama başarı veya başarısızlık orada gözükür diye düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel KaramollaoğluIslam Işbirliği TeşkilatıBüyük Kudüs Mitingi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez
Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez
"Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceğiz"
"Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceğiz"
'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'
'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'
CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması
CHP'li Ağbaba'dan İçtüzük açıklaması
''Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız'
''Yaklaşıyor yaklaşmakta olan' demek için bugün buradayız'
HDP'li Öztürk'ün milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Öztürk'ün milletvekilliği düşürüldü
"Kılıçdaroğlu siyasi etikten uzak bir tavır ortaya koymuştur"
"Kılıçdaroğlu siyasi etikten uzak bir tavır ortaya koymuştur"
İllerin milletvekili sayısı yeniden düzenlendi
İllerin milletvekili sayısı yeniden düzenlendi
CHP'den Meclisi terk etmeme eylemi
CHP'den Meclisi terk etmeme eylemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ