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Elitaş'tan kabine açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elitaş'tan kabine açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:50
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Elitaş'tan kabine açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. (Kabinede) Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiElitaş
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