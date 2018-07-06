Elitaş'tan kabine açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. (Kabinede) Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak." dedi.
AA
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kabineye ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. (Kabinede) Dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak." dedi.
AA