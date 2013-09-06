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Elimizde yeni kanıtlar var

Cameron, "Kimyasal silah kullanıldığına dair elimizde yeni kanıtlar var" dedi

Elimizde yeni kanıtlar var

Cameron, "Kimyasal silah kullanıldığına dair elimizde yeni kanıtlar var" dedi

06 Eylül 2013 Cuma 08:00
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Elimizde yeni kanıtlar var

İngiltere Başbakanı David Cameron, Şam'da kimyasal silahların kullanıldığına dair ülkesinin elinde yeni kanıtlar olduğunu söyledi.

Rusya'da yapılan G20 Zirvesi'ne katılan İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, Şam'dan gelen numunelerin İngiltere'deki Porton Down laboratuvarlarında incelendiğini belirtti. Cameron, şöyle konuştu:

"Kanıtların her geçen gün arttığını düşünüyorum. İngiltere'deki Porton Down laboratuvarında Şam'dan gelen bazı numuneleri inceliyoruz. Bu numuneler Şam'ın yakınlarında kimyasal silahlar kullanıldığını gösteriyor. Geçen Perşembe, bağımsız Ortak İstihbarat Komitesi, bakanları ve parlamentoyu kimyasal silahlarla saldırı düzenlendiği konusunda bilgilendiriyordu. (Sorumlunun) Büyük olasılıkla rejim olduğuna inandıklarını söylediler."

İngiliz Parlamentosu'nun geçen hafta Suriye'ye olası askeri müdahaleye karşı çıkmasının ardından, ülkesinin Suriye konusunda oynabileceği rol kalmadığı yorumlarına katılmadığını dile getiren Cameron, İngiltere'nin sığınmacılara daha fazla yardım çağrısı yaptığını ve yeni barış görüşmelerine zorlayacağını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise bugün Londra'da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Ahmed el-Carba ile bir araya gelmişti. Hague, "Birleşik Krallık'ın Suriye halkının tek ve meşru temsilcisi olan SMDK'nın arkasında olduğu konusunda, Başkan el-Carba ve Suriye halkının şüphesi olmasın" demişti.

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası, geçen hafta, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümetin prensip önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti.

Hükümetin verdiği önergenin 13 oy farkla reddedilmesi, İngiltere Başbakanı Cameron için "büyük bir yenilgi" olarak değerlendirilmiş, İngiltere'nin müttefiki ABD'yi yalnız bıraktığı yorumlarına neden olmuştu. İngiliz hükümeti, Suriye konusunda askeri müdahale seçeneğini yeniden parlamentonun gündemine getirmeyeceğini ancak diplomatik çabalarına devam edeceğini bildirmişti.


AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 08:00
Anahtar Kelimeler:
SuriyeDavid CameronKimyasal SilahG20
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