Eleştiriyoruz ki rahatsız ol

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından JW Marriot Otel'de Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, tarımın insanlık tarihi kadar eski ve önemli bir sektör olduğunu söyledi.



Tarımın desteklenmediği hiçbir ülkenin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, dünyada 3 milyara yakın insanın bu sektörde çalıştığını belirtti.

1,5 liraya mal edilen mazotun 2,5 liraya çiftçiye verilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Neden 1,5 liraya vermiyorsun sen çiftçiye mazotu? 'Efendim hiç kimseye vermiyoruz'. Yatlara veriyorsun ama. Başkalarına veriyorsun çiftçiye gelince vermiyorsun. Çiftçi sabahın köründe kalkar tarlasına gider, üretimini yapar eşiyle çalışır, toprakla haşır neşir olur. Onun emeği var; ona 1,5 liraya vermiyorsun, yatta gezen adama götürüyorsun 1,5 liraya veriyorsun.''

Hükümetin her fırsatta çiftçiye destek vereceğini söylediğini, ama bunun gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mazot tüketiminin yılda 13 milyar litre olduğu, çiftçinin kullandığı mazotun miktarının ise 3,5 milyar litre olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ''3,5 milyar litre karşılığında çiftçiden ÖTV ve KDV olarak 9 milyar lira vergi alınıyor. Peki, çiftçiye verilen teşvik ne? 6-7 milyar lira. Sol cebine koyuyor 6 milyar lira, sağ cebinden alıyor 9 milyar lira. Bunun adı da çiftçiye destek oluyor'' dedi.

Okul Sütü dağıtımı

Konuşmasında okullardaki süt dağıtımı ve buna bağlı yaşanan gelişmelere de değinen Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın bu konunun polemik konusu yapılmaması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Doğru söylüyor. Doğruya doğru. Okullarda süt dağıtılması gerektiğini söyleyen ilk parti CHP'dir. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? Ben bunu seçim meydanlarında söylediğim zaman iktidar kanadı, 'Olur mu efendim o çağ dışı bir şey. Okullarda süt mü dağıtılırmış. Bizim büyük projelerimiz var...' Biz sütü yerel yönetimlerin olduğu belediyelerimizde zaten yapıyoruz. Bizim projelerimiz uluslararası ödül aldı zaten. Bizim eleştirdiğimiz konu; niye süt dağıtıyorsunuz değil, verdiğiniz sütün kalitesinden ötürü ben sizi eleştiriyorum. Bazı çocuklarda rahatsızlık oluyormuş. Doğrudur. Bazı durumlarda rahatsızlık olabilir. Biz bunu anlayışla karşılarız, ama benim merak ettiğim, nasıl oluyor da aynı sınıftaki, aynı okuldaki bütün öğrenciler aynı rahatsızlıktan dert yanıyorlar. Demek ki bir sorun var.''

Hasta hayvanlardan sağlıklı ürünler almanın mümkün olamayacağını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, süt konusunda yaşanan sıkıntıların bu açıdan da değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, ''Biz bunları söylemeyecek miyiz? Binin üzerinde çocuk hastalanacak, koluna serum takılacak. Hastanelere gidilecek, biz görmeyeceğiz, gözümüze bant çekeceğiz, görmeyeceğiz. Binin üzerinde çocuk hastalandı, hastanelere gitti, biz görmeyecekmişiz. Sayın Başbakan eleştirirsek rahatsız oluyor. Eleştiriyoruz ki rahatsız ol diye, eleştiriyoruz ki bu uygulamayı düzelt diye'' dedi.