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"Elbette adayımız olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin, "Elbette adayımız olacak." dedi.

"Elbette adayımız olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin, "Elbette adayımız olacak." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:29
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"Elbette adayımız olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik bir soru üzerine Bingöl, partilerinin seçimlere hazır olduğunu söyledi.

"Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak"

Bingöl, örgütlerinin seçim deneyimine sahip olduğunu vurgulayarak, seçimlere hazırlanmak gibi sıkıntının olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı adayı konusuna ilişkin Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette adayımız olacak. Bir büyük iddiadan bahsediyorum, bunu hepimiz yaşayarak göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin çıkaracağı aday, mutlaka kazanacak. Bir büyük iddiayla söylüyorum, halkın Cumhuriyet Halk Partisine yönelimi, vatandaşların değişik araçlarla bize ulaşarak düşüncelerini çok net bir şekilde ifade etmeleri, hele hele bu vatandaşların geçmişte birçoğunun Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyen ya da mesafe koyan vatandaşlardan olması kesinlikle bizim çıkaracağımız adayın, mutlaka ve mutlaka cumhurbaşkanı olacağı bugünden sizinle paylaşacağım en temel konu olacaktır. O cumhurbaşkanı tarafsız bir cumhurbaşkanı olacaktır, edeceği yeminin arkasında olacaktır. O cumhurbaşkanı, parlamenter demokratik sistemin yeniden işler hale gelmesi için çok açık düşünceye sahip olan ve bu şekilde davranan bir cumhurbaşkanı olacaktır."

"21 aylık olağanüstü hal yasası uygulaması sırasında ne yapıldı?"

Bir gazetecinin, "Milli Savunma Bakanı dün 'TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini ve yeni bir KHK ile bunların ihraç edileceğini' söyledi. Bu gelişmeyle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Bingöl, birkaç gün önce "Bakanların kendi bakanlıklarında Fetullahçıların temizlendiği ve bakanlıklarında hiçbir tehlikenin kalmadığı" yönünde açıklamalar yaptığını anımsattı. Bingöl, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü de aynı paralelde açıklama yaptı ve AKP içinde de Fetullahçıların temizlendiğini, ayıklandığını ifade etti. Yani, artık herhangi bir tehlike yok, hem kurumlarda hem AKP'nin içinde Fetullahçıların ayıklandığı söylendi. Ama ne hikmetse Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili operasyonlar sonlanmıyor. Dün Milli Savunma Bakanının açıkladığı rakamlar da son derece ilginç bir rakam. Hala eğer Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu sayıda Fetullahçı olmakla suçlanan personel varsa, o zaman '21 aylık olağanüstü hal yasası uygulaması sırasında ne yapıldı' diye sormak lazım.

İkincisi, bu kadar yoğun 70 binin üzerinde Fetullahçının tutuklandığından da söz ediliyor, 70 bin kişi bu kurumlara, bakanlıklara nasıl yerleşti, bu kadar büyük çapta sayı o resmi kurumlara nasıl bir anlayışla yerleştirildi? Yerleşenler belli, bahsedilen bu 70 bin kişi. Buralara bu insanları yerleştirenler nerede? Onları yerleştiren bakanlar ya da üst düzey bürokratlar, her kimse, onlar hesap ödeyecek mi? Bunu da Sayın Bakan'a sormak lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPTekin BingölCumhurbaşkanı Adayı
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