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"Ekonomimiz gücünü ve sağlamlığını koruyor"

Kalkınma Bakanı Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

"Ekonomimiz gücünü ve sağlamlığını koruyor"

Kalkınma Bakanı Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:31
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"Ekonomimiz gücünü ve sağlamlığını koruyor"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Uygulamaya koyduğumuz istihdam teşviklerinin etkisiyle 2018 yılında da ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin güçlü bir şekilde devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İşsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 10,8 olarak gerçekleştiğini kaydeden Elvan, mevsimsel düzeltilmiş verilere göre ise işsizlik oranının son iki aydır tek hanede kalarak yüzde 9,9'luk seviyesini koruduğunu bildirdi.

Elvan, 2017'nin ikinci yarısından itibaren önceki yılın aynı dönemlerine göre sağlanan 1 milyonun üzerindeki net istihdam artışının 2018'de de devam ettiğinin altını çizerek, bu yılın ocak ayı itibarıyla net ilave istihdamın 1 milyon 357 bin kişi olduğunu belirtti.

Hükümet olarak uygulamaya koydukları istihdam teşviklerinin etkisiyle bu yıl da ekonominin istihdam oluşturma kapasitesinin güçlü bir şekilde devam etmesini beklediklerine işaret eden Elvan, şunları kaydetti:

"İş gücüne katılım oranlarındaki artışlar 2018 yılında da devam etmektedir. Geçen yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 0,6 puan (780 bin kişi) artarak yüzde 52,1'e yükselmiştir. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki (1,2 puan) artış hızlı bir şekilde sürmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir."

Genç işsizlik oranındaki gerilemenin sürdüğüne dikkati çeken Elvan, anılan oranın ocak ayında 2017'nin aynı dönemine göre 4,6 puan gerilediğini belirtti.

İstihdamın sadece nicelik olarak değil, kapsayıcılık yönünden de iyileşmeye devam ettiğini ifade eden Elvan, "Bu bağlamda genç nüfusumuzun iş gücüne katılma oranı yükselirken, ekonomimizin gençlerimizi istihdam etme kapasitesi de artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomimiz gücünü ve sağlamlığını koruyor"

Sanayi üretimine ilişkin veriler hakkında da görüşlerini paylaşan Elvan, 2017'nin ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında gözlenen pozitif katkının devam ettiğini aktardı.

Elvan, söz konusu gelişmelerin büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 293 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artışlar da sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 992 bin kişilik artış (mevsimsel düzeltilmiş) kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır.

İstihdam verilerinin yanı sıra sanayi üretimi de güçlü yükselişini sürdürmüştür. Sanayi üretimi şubat ayında yüzde 9,9 artmıştır. Dolayısıyla yılın ilk iki ayında sanayi üretimi artışı ortalaması yaklaşık yüzde 11'i bulmuştur. Bu oran geçen yılın aynı dönemindeki oranın yaklaşık 3 katıdır."

Şubat ayında imalat sanayisinde üretimin yüzde 10,4 arttığına dikkati çeken Elvan, sanayi üretiminin kompozisyonu dikkate alındığında ise tüketim malı, ara malı ve sermaye malı içinde en yüksek artışın yüzde 12,3 ile sermaye malı üretiminde gerçekleştiğini kaydetti. Elvan, "Bu da önümüzdeki dönemde yatırımlarda gerçekleşmesi beklenen artışın önemli bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Sanayi üretiminde şubat ayında yaşanan artış, kapasite kullanım oranları, ihracat ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ilk çeyrek büyümesi için canlı bir reel ekonomik aktiviteyi ortaya koyduğuna işaret eden Elvan, "Bu durum 2017'deki güçlü büyümemizin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Ekonomimiz, bölgedeki ve dünyadaki jeopolitik risklere ve dış kaynaklı algı operasyonlarına rağmen emin adımlarla yoluna devam etmekte, gücünü ve sağlamlığını korumaktadır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanEkonomi
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