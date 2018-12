Ekonomide hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu, engelli vatandaşların her türlü ekonomik, sosyal faaliyetlere katılabilmeleri, toplumda diğer bireylerden farksız yer alabilmeleri için CHP'nin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını, tüketici fiyatlarındaki düşüşün beklentilerin de ötesinde yüzde 1,44 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Öztrak, 12 aylık enflasyonun ise kasımda yüzde 21,62 olduğunu ifade etti.

"Peki bu düşüşün arkasında ne var?" diye soran Öztrak, "Her şeyden önce ekonomideki yavaşlama var. Ekonomide 'ani duruş' diyebileceğimiz ölçüde hızlı bir yavaşlama dikkati çekiyor. Bu da fiyatların aşağı doğru gitmesine neden oluyor. Vergi ve akaryakıt ürünlerindeki indirimin de bunda etkili olduğu görülüyor. Bir de tabii en önemlisi TÜİK'te değişen başkan yardımcısı var. Tüm bu gelişmeler enflasyonu kasım ayında aşağı çekmiş gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, kasım ayındaki yüzde 21,62'lik enflasyon ile Türkiye'nin hala dünyada enflasyonu en yüksek 10 ülkeden biri olduğunu hatırlattı.

Özellikle dar gelirlinin enflasyon sepetinde ağırlığı olan temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının hala yüksek olduğuna dikkati çeken Öztrak, kuru soğanın fiyatının bir ayda yüzde 51, patatesin yüzde 15, kuru fasulyenin ise yüzde 14 arttığını anlattı.

Vatandaşın mutfağındaki yangının devam ettiğini vurgulayan Öztrak, 261 kalem ürünün fiyatının artığını, 28 kalem ürünün fiyatının değişmediğini, 108 kalem üründe ise fiyatların gerilediğini kaydetti.

"Kimler emekçinin yanında, göreceğiz"

Öztrak, geçen hafta hükümetin yeniden değerleme oranını belirlediğini, bu kapsamda vergiler ve cezaların yüzde 23,7 artırıldığını anımsatarak, "Peki kendi alacağına böyle bir zam yapan devlet, emekçinin asgari ücretine ne kadar zam yapacak bunu izleyeceğiz göreceğiz." diye konuştu.

CHP olarak TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkaracak bir kanun teklifi sunduklarına, bu teklifte asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenlemenin de olduğuna değinen Öztrak, "Önümüzdeki günlerde kimler işçinin, emekçinin yanında, kimler emekçilerin karşısında, havuzcuların yanında bunu görme imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye tarihinde kara bir leke olan, yüzlerce insanı mağdur eden, insanların yaşamlarını kaybetmelerine yol açan Ergenekon kumpas davasının çöktüğünü söyleyen Öztrak, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Kılıçdaroğlu'nun haklılığının tüm Türkiye tarafından bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

Bu acı ve sıkıntılı dönemin herkese siyasetin, adaletin terazisiyle oynamaması gerektiğini gösterdiğini aktaran Öztrak, o gün, o ateşe odun taşıyanların, kumpas mağdurlarının ailelerinden samimi bir özrü esirgememeleri gerektiğini vurguladı.

"Bakırdan altın olmaz"

"Saray ve onun temsil ettiği iktidarın, kriz koşullarında yaptığı ekonomik tercihler Türkiye'nin kaymağını kimlerin yediğini gayet açık bir şekilde ortaya koymuştur." diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Saray idaresi batık müteahhitleri rahatlatmak, dökülen betona yeniden can suyu vermek amacıyla ucu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banknot Matbaasına kadar uzanabilecek yeni bir hortum operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor. Millete sürekli talkım veren saray, üzümün salkımını beton ve faiz lobisine yedirmeye hazırlanıyor. Saray, bankaların elindeki bakırları devlet eliyle altın yapmaya uğraşıyor ancak atladıkları bir konu var bakırdan altın olmaz. Hiçbir simyacı bunu beceremedi. Aspirin hastalığı tedavi etmez, bir koyundan bu kadar çok post çıkmaz."

İşsizlik Fonu'ndan harcanacak miktarın yüzde 50'ye çıkarıldığını aktaran Öztrak, işsizin parasının gelecek yıl mart ayında yapılacak seçimlere peşkeş çekileceğini ileri sürdü.

"IMF kapısından başka çare kalmaz"

Faizlerdeki gerilemeye karşı Türkiye'nin risk primini gösteren kredi temerrüt priminin son 3 haftadır artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Öztrak, "Saray artık durumun ciddiyetinin farkına varmalıdır. Aspirinle, pansumanla bu iş seçime kadar zor gider. Sonrasında IMF kapısına dayanmaktan başka çareniz kalmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP'li bazı ilçe belediyelerin olduğu yerlerde seçmenlerin Türkiye'nin kaymağını yiyenler olduğunu" söylediğini aktaran Öztrak, "İnsaf Sayın Erdoğan. 16 yıldır yandaşlarınızla birlikte bu ülkede yemediğiniz kaymak kalmadı. Bırakın kaymak yemeyi, ülkenin zenginliklerinin dibini sıyırdınız. Yandaşların vergi borçlarını sıfırladınız, geçilmeyen köprüye, yatılmayan hastaneye garantiler verip, yandaşlarınıza devasa ihaleler verdiniz." görüşünü savundu.

İnsani gelişmenin en yüksek olduğu, insanların en iyi hizmet aldığı 30 belediyeden 19'unun CHP'li olduğunu savunan Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz belediyeleri de ülkeyi de sizden çok daha iyi idare ederiz. Siz ise milletin seçtiklerini istifa ettirip zevahiri kurtarmaya çalışırsınız. Bu seçimde hem milletin seçtiğini istifa ettirdiniz hem de mahkemelere herhangi bir dosya sunmadığınız belediye başkanlarımızı görevden aldınız. Bunun hesabını millete vereceksiniz. Biz, önümüzdeki mart seçimleri için bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Tüm ilçe ve büyükşehirlerimizi, tıpkı mevcut belediyelerimizde yaptığımız gibi hiçbir vatandaşımızı dışlamadan, hiç kimseyi ayırmadan en üst düzeyde yaşanılır yerler haline getireceğiz, bunda kararlıyız.

Londra'da, Berlin'de, New York'ta, Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde de ondan daha iyisini vermeye çalışacağız. Bu hizmete talibiz. Biz, Çankaya'yı Mamak'tan ayırmayız, Sultangazi'yi Beşiktaş'tan farklı görmeyiz. 784 bin kilometrekare vatan toprağının her bir karışı ve orada yaşayan her bir yurttaşımız bizim için aynı derecede kutsal ve hizmete layıktır."

"Şamarın sesi her yerden duyulacaktır"

Türkiye'nin gerçek gündeminin artan işsizlik, yangın yerine dönen mutfaklar, ekonomi olduğunun altını çizen Öztrak, "Ülkemizin yeniden büyümeye başlaması, vatandaşımızın giderek zorlandığı borcunu ödeyebilmesi, demokrasinin, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bekası için 4 ay sonra yapılacak seçimlerde milletimizin kendi iradesini hiçe sayan, sıkıntılarını göremeyen bu kadrolara atacağı şamarın sesi her yerden duyulacaktır." şeklinde konuştu.

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde Alman Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'le görüşmesine sert tepki verdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bu seyahatimiz esnasında, Alman Parlamentosunda Türk-Alman Parlamenterler Grubu diye bir grup var. Kendileri bir toplantı istemişler biz de yaptık. Bu toplantıda her partiden milletvekili vardı. Bunlar Almanya'da, Alman halkının seçmiş olduğu milletvekilleri. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. 'Şu gelsin, bu gelmesin' diyemeyiz, gideriz o kurumla görüşmeyi yaparız." yanıtını verdi.

CHP'nin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterip göstermeyeceğinin sorulduğu Öztrak, buna CHP Parti Meclisi'nin karar vereceğini söyledi.

"Ankara'da İYİ Parti ile ortak aday çıkaracak mısınız?" sorusunu Öztrak, "Ben, Genel Başkanımızın sözlerini tekrarlamak istiyorum, hiç merak etmeyin çok güzel şeyler olacak." şeklinde cevapladı.

"Kiminle görüştüğümüz konusunda son derece açık, şeffafız"

"Muharrem İnce'nin eğilim yoklaması" talebinin sorulduğu Öztrak, bunun yöntemlerini MYK'da henüz ele almadıklarını bildirdi.

"Mansur Yavaş'ın, yaptığı ay yıldızlı paylaşımla Genel Başkan Yardımcınız Seyit Torun'a yanıt vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, müzakereler sürerken tarafların sosyal medya üzerinden birbirine mesaj göndermelerini doğru bulmadığını söyledi.

"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Mersin ve İstanbul'da ortak bir aday etrafında buluşulabileceğini' söyledi. Böyle bir görüşme var mı?" sorusuna Öztrak, "Sezai Temelli'nin kendi yaptığı değerlendirme. Bu konuda herhangi bir yorum yapmayım." yanıtını verdi.

"Partiler arası bir görüşme yok mu?" sorusunun yöneltildiği Öztrak, "Hayır, yok. Kiminle görüştüğümüz konusunda son derece açık, şeffafız." dedi.