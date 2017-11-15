"Ekonomi hukukla, demokrasiyle rayına girer"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Ağustos dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamasında, ekonomiyi canlandırmak için uygulanan teşviklerin, istihdam artışı konusunda sonuç vermediğini belirtti.

İşsizlik oranının Ağustos 2017'de yüzde 10,6 olarak gerçekleştiğini, 3 milyon 404 bin kişinin iş arayıp bulamadığına işaret eden Budak, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 6 milyona yaklaştığını öne sürdü.

Budak, "Huzur ve güven ortamı oluşmadığı sürece de işlerin düzelmesi mümkün değil. Bunun için Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. OHAL'i uzatarak yatırımcı çekilmez, yatırımcıya güven verilmez. Ekonomi baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer." dedi.