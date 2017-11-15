Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110079
ALTIN
160.554
DOLAR
3.8840
STERLİN
5.1084
EURO
4.6001
Zimbabve'de askeri müdahale
Zimbabve'de askeri müdahale
'Hamsi' zirveyi kaptırmıyor
'Hamsi' zirveyi kaptırmıyor
İşsizlik ağustosta azaldı
İşsizlik ağustosta azaldı
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü Var 
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü...
'kasımpatı'
'kasımpatı'

"Ekonomi hukukla, demokrasiyle rayına girer"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Ekonomi baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer." dedi.

"Ekonomi hukukla, demokrasiyle rayına girer"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Ekonomi baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer." dedi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:21
0 Okunma
"Ekonomi hukukla, demokrasiyle rayına girer"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Ağustos dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamasında, ekonomiyi canlandırmak için uygulanan teşviklerin, istihdam artışı konusunda sonuç vermediğini belirtti.

İşsizlik oranının Ağustos 2017'de yüzde 10,6 olarak gerçekleştiğini, 3 milyon 404 bin kişinin iş arayıp bulamadığına işaret eden Budak, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde gerçek işsiz sayısının 6 milyona yaklaştığını öne sürdü.

Budak, "Huzur ve güven ortamı oluşmadığı sürece de işlerin düzelmesi mümkün değil. Bunun için Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. OHAL'i uzatarak yatırımcı çekilmez, yatırımcıya güven verilmez. Ekonomi baskıyla, sürekli aflarla, kredi pompalamalarıyla değil, hukukla, demokrasiyle rayına girer." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÇetin Osman BudakOHAL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den düşen et fiyatları açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den düşen et fiyatları açıklaması
MHP TBMM Başkan adayı Adan'ın başvuru dilekçesini sundu
MHP TBMM Başkan adayı Adan'ın başvuru dilekçesini sundu
Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Atatürk hepimizin ortak değeri
Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Atatürk hepimizin ortak değeri
AK Parti 'de grup başkanvekilliği seçimi yapıldı
AK Parti 'de grup başkanvekilliği seçimi yapıldı
Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek
Vekiller yurt dışında bedelsiz konuşabilecek
"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"
"CHP'nin Atatürk adını anmaya yüzü kalmamıştır"
CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi
CHP, TBMM Başkanlığı için Temizel'i aday gösterdi
AK Parti Meclis Başkanı adayı Kahraman oldu
AK Parti Meclis Başkanı adayı Kahraman oldu
MHP'nin TBMM Başkanı adayı Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanı adayı Celal Adan oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ