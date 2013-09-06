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Eğitim hakkını engellemeye kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Gül, ODTÜ'de başörtülü öğrencilere yapılan sözlü saldırıya ilişkin, "Temel hak olan eğitimi engellemeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

Eğitim hakkını engellemeye kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Gül, ODTÜ'de başörtülü öğrencilere yapılan sözlü saldırıya ilişkin, "Temel hak olan eğitimi engellemeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

06 Eylül 2013 Cuma 12:56
898 Okunma
Eğitim hakkını engellemeye kimsenin gücü yetmez

YALOVA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ODTÜ'de başörtülü öğrencilere yapılan sözlü saldırıya ilişkin, ''Eğitim, herkesin temel hakkıdır. Temel hak olan bir eğitimi engellemeye de kimsenin gücü yetmez, dolayısıyla bu tartışmalar çok geride kalmıştır. Onun için Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir ODTÜ. Bu tip davranışlar hem yakışmaz hem de kimsenin gücü yetmez. Bu şekilde herhangi bir öğrenciye fikrinden, düşüncesinden dolayı baskı yapmayalım. Geçmişte kalan meseleler'' dedi.

Kendi irademizle Türkiye'ye ne yakışıyorsa onu yapma sürecindeyiz

Cumhurbaşkanı Gül, çözüm sürecine yönelik son açıklamalara ilişkin, "Başkalarının konuşmalarını referans alarak bir şey söylemek istemem. Bütün bu konular Türkiye'nin aslında problemlerinden kurtulması konularıdır. Türkiye'nin demokratik standartlarının, hukuk standartlarının evrensel anlamda yükseltilmesi meselesidir ve bunlar o dedi, bu dedi diye değil kendi irademizle, kendi arzumuzla Türkiye'ye ne yakışıyorsa onu yapma sürecidir bütün bunlar" dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 12:57
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Hakkını Engellemeye Kimsenin Gücü Yetmez
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