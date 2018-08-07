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"Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir"

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, "630 imza MYK değişkiliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir." dedi.

"Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir"

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, "630 imza MYK değişkiliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir." dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 15:44
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"Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: "630 imza MYK değişkiliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMYKYaşar Tüzün
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