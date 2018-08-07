"Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir"

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, "630 imza MYK değişkiliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir." dedi.