'Düşmanlara vereceğimiz cevap kardeşliğimizdir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 53. Ulusal 27. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Ankara'ya gelen Iraklı Bektaşiler ile Arnavutluk Dünya Bektaşiler Merkezi heyetleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.





Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, savaşların, çatışmaların, kavgaların, gürültülerin yaşandığı, hele Ortadoğu coğrafyasında bir taraftan mezhep-meşrep bakımından ayrımın yapıldığı, etnik ayrımların yapıldığı bir ortamda, her zamankinden daha çok birliğe ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bu coğrafyanın insanlarının ortak bir kültürden neşet ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, tarih boyunca insanlar arasında, Müslümanlar arasında ayrım yapmayan geleneklerin kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi.

Birlik, dirlik içerisinde önce İslam dünyasının kendi iç sıkıntılarını aşacağını, İslam dünyasında "sen-ben" kavramının kalmayacağını söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Büyük İslam medeniyetini böylece inşa edeceğiz. Bu anlamda çok daha yakın ilişkilere ihtiyacımız var. Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Orta Asya'da, bütün İslam dünyasında, Alevi-Bektaşi geleneğinden kardeşlerimizi bir zenginlik olarak görürüz ve bu kültürün, büyük İslam medeniyetinin ana akım görüşlerinden birisi olduğuna inanırız. Ayrımız, gayrımız olmadığını biliriz. Bunu, bizim zenginliğimiz olarak görürüz. İnşallah bu coğrafyanın düşmanlarına karşı vereceğimiz en büyük cevap, kardeşliğimizdir. Biz dinde kardeşiz, bu kardeşliğimizi de ortak bir kültürün, ortak coğrafyanın, ortak kaderin, ortak geçmişin ve hatta ortak bir geleceğin mensupları olarak daha fazla artıracağız."

"Bu topraklarda çok ihanet oldu ama böylesi olmadı"

Kurtulmuş, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'deki 79 milyonla birlikte dayanışma gösterenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Maalesef Türkiye, 15 Temmuz'da çok kötü bir gece yaşadı. Ankara'nın üzerinde uçaklar alçak uçuş yaptı. TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Merkezi'ni bombaladılar. Tanklarla insanları ezdiler, helikopterlerden insanları taradılar, uçaklardan insanların üzerine bombalar attılar. Türkiye, bu topraklarda görmediği en büyük ihaneti gördü. Biz millet olarak bin 100 senedir bu topraklarda yaşıyoruz, böylesine bir ihanet görmedik. Bu topraklarda çok ihanet oldu ama böylesi olmadı. Bu büyük bir ihanettir, insanlığa karşı yapılmış bir suçtur."

"Dualarınızla bu darbe savuşturuldu"

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, kararlılığı, milletin de kahramanlığıyla darbenin engellendiğini söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışındaki dostlarımızın dualarıyla, iyi niyetleriyle biz bu darbeyi savuşturduk. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. O darbeye karşı çıkanlar sadece Türkiye'de yaşayanlar değil, 1,5 milyar İslam dünyasında neredeyse büyük kalabalıkların tamamına yakını Türkiye'ye dua etti, Türkiye'nin iyiliği için dua etti. Dualarınızla bu darbe savuşturuldu. Türkiye'nin meydanlarındaki bu kalabalıklar, siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun herkes bir araya geldi, bütün partiler bir araya geldi. Hep beraber vatanı, bayrağı, inancı, demokrasiyi savundu. Bu tarihi bir zaferdir."

"Yakın coğrafyamızdaki dostlarımızla aramız kesilmemiş oldu"

İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni de hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O miting de, sadece Türkiye için değil, bütün dünyadaki demokrasi tarihi içerisinde yapılmış en büyük, en kalabalık mitingdir. Ayrıca aynı gün Türkiye'nin diğer illerindeki mitingle yaklaşık 10 milyon insan sokaklara çıkmıştır. Demokrasi nöbetlerinde 25 milyon insan meydanlara indi. Bu büyük bir başarıdır. Allah'a çok şükür bu belayı Türkiye olarak savdık. Eğer bunlar darbeyi yapmış olsalardı, yapacakları bir şey de şuydu; Türkiye'nin yakın çevresindeki bütün dostlarıyla arasını kesecek, ilişkisini koparacaklar, hem Türkiye'yi hem de dostlarını yalnızlaştıracaklardı. Bu darbe aslında sizlere de, Türkiye'nin hemen yakın coğrafyasındaki dostlarına da yapılmış bir darbedir. Bu anlamda da yakın coğrafyamızdaki dostlarımızla da böylece aramız kesilmemiş oldu, irtibatlarımızı bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz."