MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman heyetinin İncirlik üssüne ziyaret talebi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Alman askerleri bu hafta veya gelecek hafta çekilecekmiş. Durduğunuz kabahat, hepinize uğurlar olsun. Yetmezse Konya'dan da tası tarağı toplar en yakın zamanda Ürdün'e mi gidiyorsunuz, Fizan'a mı gidiyorsunuz, ardınıza bakmadan çeker gidersiniz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle devam etti:

"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa, eğer buna kalkışan olursa, böylesi bir ihanete yeltenen çıkarsa, bilsinler ki bu aziz topraklarda gömülecek ne bir yer ne de cesedinin başına dikilecek bir mezar taşı bulamayacaktır."