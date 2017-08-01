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Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Atatürk heykeline yönelik saldırıya ilişkin, "Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez." dedi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Atatürk heykeline yönelik saldırıya ilişkin, "Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez." dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 17:15
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Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez

MALATYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen toplantıda, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline yönelik saldırıya ilişkin, olayın anlık refleksle yapılmış bir saldırı olmadığını belirtti.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde kurucu değerlere küfür edilmez." diyen Ağbaba, saldırıyı kınadı.

Veli Ağbaba, 26-30 Ağustos'ta Çanakkale'de Adalet Kurultayı düzenleyeceklerini hatırlatarak, haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe uğramış herkesin burada kendini ifade edebileceğini bildirdi.

Kurultayın 5 gün süreceğini ve isteyen herkese söz hakkı verileceğini aktaran Ağbaba, "6 kişilik bir komite kuruldu, çalışmalar şu anda devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden mağduriyet yaşamış insanların sesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Parti bayrağı kullanmayacağız, sadece Atatürk resmi ve Türk bayrağı olacak." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDünyaKurucu Değerler
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